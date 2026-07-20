Centar za strateške komunikacije iz Ukrajini objavio je najnoviji nedeljni presek najistaknutijih dezinformacionih kampanja koje koordinisano plasira ruska propagandna matrica.

Analitičari upozoravaju da su napori Moskve proteklih dana bili usmereni na širok spektar kognitivnih operacija, u rasponu od istorijskog revizionizma i nuklearnih ucena, pa sve do pokušaja izazivanja diplomatskih trvenja na Bliskom istoku i svesnog podrivanja solidarnosti među evropskim saveznicima Ukrajine.

Jedna od glavnih propagandnih tačaka ticala se situacije oko Zaporoške nuklearne elektrane, gde su ruski državni mediji i ilegalna okupaciona administracija optužili ukrajinske snage za izvođenje smrtonosnog napada dronom. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine hitno je demantovalo ove navode, naglašavajući da za ovakve tvrdnje ne postoji apsolutno nijedan nezavisan dokaz sa terena. Ukrajinski zvaničnici podsećaju javnost da se informacije koje dolaze od nelegalnih struktura na okupiranim područjima ne mogu smatrati kredibilnim, već predstavljaju nastavak kontinuirane strategije nuklearnog zastrašivanja.

Paralelno sa nuklearnim narativima, ruska mreža je na češkom govornom području pokrenula kampanju grubog istorijskog revizionizma u vezi sa događajima iz Drugog svetskog rata. Na društvenim mrežama plasirana je teza da su selo Češki Malin 1943. godine uništile ukrajinske nacionalne snage u saradnji sa nacističkim trupama. Međutim, zvanični istorijski dokumenti i arhivska građa nedvosmisleno pobijaju ove dezinformacije, potvrđujući da su masakr nad stotinama Čeha, Ukrajinaca i Poljaka u Malinu izvršile isključivo nemačke nacističke kaznene jedinice.

Propagandna matrica pokušala je da iskonstruiše i takozvani bliskoistočni trag, tvrdeći da je ukrajinska obaveštajna služba organizovala eksploziju u blizini hotela u Damasku gde je boravio francuski predsednik Emanuel Makron. Prema izmaštanom scenariju ruskih medija, cilj ove operacije bio je insceniranje dramatičnog spasavanja francuskog šefa države. Kako navodi Stratcom centar, ova priča je potpuno fabrikovana bez ikakvih materijalnih dokaza ili zvaničnih potvrda iz Pariza, te služi prvenstveno za diskreditaciju ukrajinskih službi na međunarodnom planu.

Unutar izbegličkih zajednica u Evropskoj uniji širen je strah kroz lažne vesti o navodnom prisilnom povratku ukrajinskih muškaraca u domovinu. Narativ je sugerisao da Brisel ukida status privremene zaštite i da će za produženje boravka biti neophodna dokumentacija iz vojnih odseka, nakon čega sledi deportacija. U stvarnosti, Evropska unija nije donela nikakvu odluku o prisilnom vraćanju građana Ukrajine, niti je pravni status izbeglica na bilo koji način administrativno povezan sa njihovim vojnim statusom u matičnoj zemlji.

Konačno, zabeležen je i pokušaj veštačkog izazivanja razdora između Ukrajinaca i Poljaka putem montiranih video-snimaka sa poljskim titlovima, koji navodno prikazuju neprimereno ponašanje ukrajinskih izbeglica u Poljskoj. Detaljnom verifikacijom materijala otkriveno je da su na snimcima zapravo istaknute ruske zastave, kao i proizvodi namenjeni isključivo ruskom tržištu koji se uopšte ne prodaju u Poljskoj. To dokazuje da je reč o čistoj provokaciji osmišljenoj da podrije strateško partnerstvo između Kijeva i Varšave.

Autor: Pink.rs