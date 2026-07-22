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Arakči objavio na društvenoj mreži X: Naša odbrambena doktrina je jasna - oko za oko

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mustafa Jamalddine, Tanjug AP/fatima shbair, pixabay.com ||

Nakon današnje izjave američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči oglasio se na svom X profilu i poručio da je iranska doktrina - oko za oko.

"Naša odbrambena doktrina je jasna: oko za oko. Bilo kakva agresija na Iran, uključujući i na našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, takođe će biti smatrani legitimnim metama", poručio je Arakči.

Tramp je danas zapretio napadima na iranske mostove i elektrane ako Iran bude nastavio da napada brodove u Ormuskom moreuzu.

Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi

"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", objavio je Tramp na platformi Truth Social.

Tramp je upozorio da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".

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#Abas Arakči

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#oko za oko

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