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Krvoproliće u Parizu! Izbodene tri žene, među kojima je i jedan trudnica (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Michel Euler ||

Policija je saopštila da su povređene žene zbrinule ekipe Hitne pomoći i da su prevezene u bolnicu. Jedna od žrtava nalazi se u kritičnom stanju.

Osumnjičeni, 31-godišnji muškarac za kojeg se veruje da ima psihičkih problema, uhapšen je na mestu napada nakon policijske intervencije. Prema navodima lokalnih medija, kod sebe je imao dva noža.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se muškarac kako u tom delu grada maše sa dva noža, pre nego što su ga prolaznici savladali i oborili na zemlju.


Na jednom posebno uznemirujućem snimku vidi se kako muškarac nasrće na jednu ženu, držeći u ruci jedan od noževa.

Autor: S.M.

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