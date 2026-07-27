Krvoproliće u Parizu! Izbodene tri žene, među kojima je i jedan trudnica (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Policija je saopštila da su povređene žene zbrinule ekipe Hitne pomoći i da su prevezene u bolnicu. Jedna od žrtava nalazi se u kritičnom stanju.

Osumnjičeni, 31-godišnji muškarac za kojeg se veruje da ima psihičkih problema, uhapšen je na mestu napada nakon policijske intervencije. Prema navodima lokalnih medija, kod sebe je imao dva noža.

BREAKING: 3 women injured after a knifeman went on a stabbing spree near Porte de Clichy in Paris, France. pic.twitter.com/PGx3jsYocC — Scope Report (@ScopeReport_) 27. јул 2026.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se muškarac kako u tom delu grada maše sa dva noža, pre nego što su ga prolaznici savladali i oborili na zemlju.



Na jednom posebno uznemirujućem snimku vidi se kako muškarac nasrće na jednu ženu, držeći u ruci jedan od noževa.

Autor: S.M.