Krvoproliće u Parizu! Izbodene tri žene, među kojima je i jedan trudnica (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Policija je saopštila da su povređene žene zbrinule ekipe Hitne pomoći i da su prevezene u bolnicu. Jedna od žrtava nalazi se u kritičnom stanju.
Osumnjičeni, 31-godišnji muškarac za kojeg se veruje da ima psihičkih problema, uhapšen je na mestu napada nakon policijske intervencije. Prema navodima lokalnih medija, kod sebe je imao dva noža.
BREAKING: 3 women injured after a knifeman went on a stabbing spree near Porte de Clichy in Paris, France. pic.twitter.com/PGx3jsYocC— Scope Report (@ScopeReport_) 27. јул 2026.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se muškarac kako u tom delu grada maše sa dva noža, pre nego što su ga prolaznici savladali i oborili na zemlju.
Attaque au Couteau en direct à porte de Clichy 😱 #attaque #paris pic.twitter.com/aTBWPelAiY— mel (@melindadjezz) 27. јул 2026.
Na jednom posebno uznemirujućem snimku vidi se kako muškarac nasrće na jednu ženu, držeći u ruci jedan od noževa.
Autor: S.M.