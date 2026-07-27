Otkriveno šta najviše zanima opozicionu javnost u Rusiji

Centar za strateške komunikacije sproveo je obimnu analizu više od 2.100 publikacija u 22 nezavisna i emigrantska ruska medija, kao i na uticajnim Telegram kanalima.

Sadržaji obuhvaćeni istraživanjem zabeležili su gotovo 125 miliona pregleda tokom samo jedne sedmice, jasno oslikavajući ključne teme i narative koji preovlađuju u ruskom opozicionom i nezavisnom informativnom prostoru.

Ukrajina i dalje ubedljivo dominira informativnim pejzažom, obuhvatajući čak 42,4 odsto ukupnog medijskog prostora. Međutim, za razliku od ranijih perioda kada je težište bilo isključivo na dešavanjima sa linije fronta, ovoga puta zabeleženo je značajno usmeravanje pažnje i na unutrašnjepolitičke događaje u Kijevu. Posebno se izdvojila tema smene ukrajinskog ministra odbrane, koja je po prvi put postala zasebna i sveobuhvatna celina u ruskom opozicionom segmentu, dok su veliku pažnju privukli i protesti te kadrovske promene u vojnom i političkom rukovodstvu Ukrajine.

Najveći pojedinačni tematski blok sa 36,4 odsto zastupljenosti odnosi se na nasilje i progon. U samom središtu ove teme našao se slučaj poznat pod nazivom "Kyivstoner". Nakon što su iznete optužbe od strane FSB-a na ruskoj federalnoj televiziji, ubrzo su usledili pozivi na njegovo ubistvo, a pojedini opozicioni mediji prenosili su ove opasne poruke bez adekvatne kritičke procene.

Pored političkih pitanja, napadi dronovima na teritoriji Rusije činili su 21,4 odsto informativnog prostora. Najveći odjek među čitaocima izazvali su udari na Moskovsku oblast i skladišta logističke kompanije Wildberries u Tambovskoj oblasti. Istovremeno, tehnološki i energetski pritisci ostaju među ključnim temama. Opozicioni mediji su aktivno izveštavali o nestanku ruskih aplikacija sa platforme Google Play, poremećajima u radu App Store prodavnice, nestašicama goriva, problemima u radu rafinerija nafte, kao i o sve učestalijoj prodaji privatnih benzinskih stanica.