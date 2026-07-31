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EBOLA POKOSILA VIŠE OD 1.500 LJUDI! Crni scenario se ponavlja: Skoro polovina obolelih UMRLA

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Moses Sawasawa ||

Broj potvrđenih slučajeva obolelih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 3.532, uključujući 1.556 smrtnih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci koje je saopštila vlada te zemlje.

Broj obolelih u DR Kongu, na taj način, gotovo je dostigao isti nivo koji je zabeležen tokom epidemije u periodu od 2018. do 2020. godine, koja je bila najveća ikada zabeležena u toj zemlji.

Epidemija ebole u DR Kongu počela je krajem aprila ove godine, a trenutno je stopa smrtnosti 43,9 odsto, preneo je Rojters.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), gotovo 90 odsto slučajeva obolelih od ebole zabeleženo je u provinciji Ituri na severoistoku zemlje, u blizini granica sa Ugandom i Južnim Sudanom.

Autor: D.B.

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