EBOLA POKOSILA VIŠE OD 1.500 LJUDI! Crni scenario se ponavlja: Skoro polovina obolelih UMRLA

Broj potvrđenih slučajeva obolelih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 3.532, uključujući 1.556 smrtnih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci koje je saopštila vlada te zemlje.

Broj obolelih u DR Kongu, na taj način, gotovo je dostigao isti nivo koji je zabeležen tokom epidemije u periodu od 2018. do 2020. godine, koja je bila najveća ikada zabeležena u toj zemlji.

Epidemija ebole u DR Kongu počela je krajem aprila ove godine, a trenutno je stopa smrtnosti 43,9 odsto, preneo je Rojters.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), gotovo 90 odsto slučajeva obolelih od ebole zabeleženo je u provinciji Ituri na severoistoku zemlje, u blizini granica sa Ugandom i Južnim Sudanom.

Autor: D.B.