SAD i Izrael razmatraju kopnenu blokadu Irana radi pojačanja ekonomskog pritiska

Prema navodima britanskog lista, američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su o opciji zatvaranja graničnih prelaza sa susednim zemljama kako bi se u potpunosti onemogućio uvoz i izvoz Irana.

Sjedinjene Američke Države i Izrael razmatraju mogućnost uvođenja kopnene blokade Irana u pokušaju da dodatno pojačaju ekonomski pritisak na vlasti u Teheranu, objavio je britanski list Telegraf pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

Ova opcija razmatrana je tokom nedavnog susreta američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Beloj kući. Predlog je proizašao iz procene da višemesečne vojne akcije i udari nisu uspeli da primoraju Teheran na povratak za pregovarački sto.

Predloženi plan predviđa ubeđivanje i pritisak na susedne države da poostre ili potpuno zatvore svoje granične prelaze sa Iranom. Među ključnim zemljama od kojih bi se tražilo ograničavanje protoka robe nalaze se Irak, Pakistan, Turska, Turkmenistan, Avganistan, Jermenija i Azerbejdžan.

Na taj način bi se direktno presekle uvozne i izvozne rute od kojih zavisi iranska privreda.Neimenovani visoki izraelski zvaničnik izjavio je za Telegraf da je osnovna zamisao potpuno blokirati kopneni pristup tako da Iran ne može ništa da uveze niti izveze. Ipak, stručnjaci i analitičari ističu da bi sprovođenje ovakve mere predstavljalo izuzetno težak logistički i geopolitički izazov, imajući u vidu dužinu iranskih granica i složene odnose koje Teheran ima sa svojim neposrednim susedima.

Ova inicijativa deo je šire strategije primene vojnih i vanvojnih pritisaka s ciljem da se osiromaši iranski režim i onemogući dalji rad njegove vojne mašinerije u regionu.