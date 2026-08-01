Evropska komisija isplatila više od 1,86 milijardi evra za četiri članice: Danska prva u potpunosti iskoristila sva sredstva

Belgija, Bugarska, Danska i Slovenija dobile su nova finansijska sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, dok je Danska postala prva država Evropske unije koja je u potpunosti povukla celokupan iznos iz plana NextGenerationEU.Evropska komisija danas je isplatila više od 1,86 milijardi evra Belgiji, Bugarskoj, Danskoj i Sloveniji u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), koji predstavlja centralni stub evropskog paketa za oporavak NextGenerationEU.

Ova isplata usledila je nakon što su pomenute četiri države članice uspešno ispunile ključne reforme i investicione ciljeve predviđene njihovim nacionalnim planovima oporavka, budući da se finansijska sredstva iz ovog fonda dodeljuju isključivo na osnovu ostvarenih rezultata.

Među zemljama primaocima, Bugarska je dobila najveći pojedinačni iznos od 896 miliona evra u okviru svog četvrtog zahteva za isplatu, čime je dostigla 68 odsto ukupno dodeljenih sredstava od 6,17 milijardi evra. Sredstva su usmerena na jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije formiranjem nezavisne Komisije za borbu protiv korupcije i regulisanjem lobiranja, kao i na podsticanje obnovljive energije kroz ugradnju solarnih sistema u domaćinstvima i razvoj održivog železničkog transporta. Komisija je ovom prilikom izvršila delimičnu isplatu, dok će preostali deo sredstava biti uplaćen kada Sofija ispuni dodatne uslove koji se odnose na zakonodavstvo u oblasti javnog prevoza, vodovoda i sektora kulture.

Belgiji je uplaćeno 567 miliona evra u okviru četvrtog zahteva, čime je ova zemlja do sada povukla 69 odsto od ukupno predviđenih 5,26 milijardi evra. Belgijske reforme i investicije obuhvataju izgradnju ekodukta za zaštitu biodiverziteta, pojednostavljenje procedura za vetroparkove, digitalizaciju pravosudnog sistema kreiranjem baze podataka o sudskim postupcima, kao i mere za jačanje socijalne inkluzije kroz minimalne penzije i obuke radnika.

Najznačajniji korak ostvarila je Danska, kojoj je uplaćeno 359 miliona evra u okviru petog i poslednjeg zahteva, čime je postala prva članica Evropske unije koja je u potpunosti iskoristila svih 100 odsto svojih sredstava iz fonda RRF, ukupno vrednih 1,63 milijarde evra. Danski plan obuhvatio je značajna ulaganja u smanjenje emisije ugljen-dioksida u poljoprivredi, subvencionisanje više od 250.000 vozila sa nultom emisijom, zamenu fosilnih goriva toplotnim pumpama u hiljadama domaćinstava i jačanje stručnog obrazovanja.

Sloveniji je isplaćeno 41 milion evra u okviru šestog zahteva, čime je ukupna realizacija njenog plana od 2,08 milijardi evra dostigla 87 odsto. Sredstva u Sloveniji usmerena su na modernizaciju zdravstvenog sistema kroz uvođenje e-zdravstva i telemedicine, energetsku obnovu i klimatizaciju u 22 opštinska objekta, pretežno školama i vrtićima, kao i na mere za smanjenje dugotrajne nezaposlenosti.

Iz Evropske komisije podsećaju da se finansijski mehanizam NextGenerationEU približava svojoj završnoj fazi, te da sve države članice moraju okončati planirane reforme i investicije do 31. avgusta 2026. godine. Krajnji rok za podnošenje svih zahteva za isplatu je 30. septembar 2026. godine, dok se zvanični završetak svih preostalih transakcija i isplata očekuje do kraja 2026. godine.

Autor: Pink.rs