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Nuklearka Pakš pred potpunim gašenjem prvi put u istoriji: Oglasio se Peter Mađar

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Denes Erdos ||

Jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, zbog pada nivoa Dunava, izjavio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

Mađar je za televiziju RTL rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana, zbog pada nivoa Dunava, i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize, prenosi MTI.

On je dodao da se nakon toga moraju izvući lekcije, i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima u razvoj energije vetra.

Mađarski premijer je naveo da je danas u 1.30 sati ugašena pretposlednja turbina u nuklearnoj elektrani, i da je proizvodnja električne energije smanjena sa 2.000 megavata (MW) na samo 240 MW.

"Sada se suočavamo sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasleđem, sa uslovima, bilo da se radi o vodostaju Dunava ili temperaturama, koji nikada ranije nisu viđeni, ni blizu", zaključio je Mađar.

Mađar je ranije rekao da bi nuklearna elektrana Pakš mogla danas ili sutra, prvi put u svojoj 44-godišnjoj istoriji, u potpunosti da obustavi proizvodnju električne energije ukoliko vodostaj Dunava, koji je trenutno na rekordno niskom nivou i iznosi minus 133 centimetra, padne na minus 134 centimetara.

Autor: Iva Besarabić

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