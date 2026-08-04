AKTUELNO

Svet

Marko Rubio za Foks njuz: Sposobnost Ukrajine da izvodi duboke udare promenila dinamiku sukoba

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP ||

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je u intervjuu za mrežu „Foks njuz” da je sposobnost ukrajinskih snaga da izvode udare duboko u unutrašnjosti ruske teritorije u proteklim mesecima značajno izmenila dinamiku ratnog sukoba.

Rubio je istakao da je Vašington spreman da proceni da li ove nove vojne okolnosti mogu otvoriti put ka obnavljanju pregovora i postizanju mirovnog rešenja između Kijeva i Moskve.

Prema rečima šefa američke diplomatije, Sjedinjene Države planiraju da u narednim nedeljama intenziviraju diplomatske napore kako bi proverile postoji li prostor za ponovno pokretanje mirovnog procesa. Rubio je naglasio da predsednik Donald Tramp i dalje preferira diplomatski pristup i da je timu dao instrukcije da iskoriste svaku priliku koja bi mogla pružiti zamajac pregovorima.

Ipak, Rubio je upozorio da obave strane i dalje drže čvrste i suprotstavljene stavove, te da bez približavanja njihovih takozvanih crvenih linija neće biti moguće postići željeni diplomatski rezultat.

Ova najava intenziviranja diplomatske aktivnosti dolazi uoči najavljene posete specijalnih američkih izaslanika Kijevu tokom druge polovine avgusta, gde bi sa ukrajinskim zvaničnicima trebalo da razgovaraju o mogućim okvirima za nastavak trilateralnih razgovora. Vašington nastoji da utvrdi da li je prenos inicijative na bojištu stvorio uslove u kojima bi obe strane bile spremnije na kompromise neophodne za okončanje sukoba.

#Foks njuz

#Ukrajina

#marko rubio

POVEZANE VESTI

Svet

Rubio poručio Indiji: Svi brodovi u Ormuskom moreuzu moraju da slede naredbe SAD

Svet

MARKO RUBIO PODNEO OSTAVKU

Svet

Zelenski za Foks njuz: Putin je izgubio inicijativu u ratu, Tramp pristao na licencu za proizvodnju sistema Patriot

Svet

RUBIO: Naredna nedelja ključna za Ukrajinu

Svet

RUBIO PRIZNAO: Preventivno smo napali Iran samo iz jednog razgloga

Svet

'SAD I EVROPA SU STVORENE DA BUDU ZAJEDNO' Rubio: Želimo saveznike sposobne da se brane sami