Marko Rubio za Foks njuz: Sposobnost Ukrajine da izvodi duboke udare promenila dinamiku sukoba

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je u intervjuu za mrežu „Foks njuz” da je sposobnost ukrajinskih snaga da izvode udare duboko u unutrašnjosti ruske teritorije u proteklim mesecima značajno izmenila dinamiku ratnog sukoba.

Rubio je istakao da je Vašington spreman da proceni da li ove nove vojne okolnosti mogu otvoriti put ka obnavljanju pregovora i postizanju mirovnog rešenja između Kijeva i Moskve.

Prema rečima šefa američke diplomatije, Sjedinjene Države planiraju da u narednim nedeljama intenziviraju diplomatske napore kako bi proverile postoji li prostor za ponovno pokretanje mirovnog procesa. Rubio je naglasio da predsednik Donald Tramp i dalje preferira diplomatski pristup i da je timu dao instrukcije da iskoriste svaku priliku koja bi mogla pružiti zamajac pregovorima.

Ipak, Rubio je upozorio da obave strane i dalje drže čvrste i suprotstavljene stavove, te da bez približavanja njihovih takozvanih crvenih linija neće biti moguće postići željeni diplomatski rezultat.

Ova najava intenziviranja diplomatske aktivnosti dolazi uoči najavljene posete specijalnih američkih izaslanika Kijevu tokom druge polovine avgusta, gde bi sa ukrajinskim zvaničnicima trebalo da razgovaraju o mogućim okvirima za nastavak trilateralnih razgovora. Vašington nastoji da utvrdi da li je prenos inicijative na bojištu stvorio uslove u kojima bi obe strane bile spremnije na kompromise neophodne za okončanje sukoba.