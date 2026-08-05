'DOGOVOR O ORMUSKOM MOREUZU MOGUĆ VEĆ DANAS ILI SUTRA' Tramp optimista u vezi sa deblokadom ključnog plovnog puta iako Iran pregovara samo s Omanom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi dogovor o Ormuskom moreuzu mogao da bude postignut već danas ili sutra.

- To bi moglo da se dogodi - rekao je Tramp sinoć povodom medijskih najava o debolokadi moreuza.

On je dodao da je "postignut veliki napredak" u trenutku kada se Iran i Oman približavaju sporazumu o ponovnom otvaranju za saobraćaj ključnog plovnog puta, što bi moglo da doprinese okončanju rata.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je juče da su se razgovori Teherana i Omana fokusirali na "uspostavljanje bezbednih pomorskih ruta za dolazak i odlazak brodova".

- Konačni ishod biće saopšten nakon okončanja pregovora - rekao je portparol, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA.

Iran ističe da ne pregovara sa SAD, već da se pregovori vode isključivo s Omanom.

Autor: A.A.