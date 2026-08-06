Šta krije Epstajnov ranč u Novom Meksiku?Traži se odgovor na ključno pitanje - Ko je sve dolazio

Američka savezna država Novi Meksiko podnela je tužbu protiv Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, tražeći pristup neredigovanim dosijeima o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, uz obrazloženje da savezna agencija odbijanjem dostavljanja dokumentacije otežava državnu istragu.

Novi Meksiko je u februaru ponovo pokrenuo istragu i zatražio kompletne spise kako bi utvrdio identitet posetilaca i zaposlenih na Epstajnovom ranču Zoro, u blizini Stenlija, za koje se sumnja da su učestvovali u zločinima ili bili njihovi svedoci, preneo je Rojters.

Američko Ministarstvo pravde je navelo da je deo dokumentacije dostavljen, ali da pojedini materijali ne mogu da budu objavljeni zbog zaštite privatnosti.

U odgovoru na tužbu saopšteno je da prema Zakonu o transparentnosti Epstajnovih dosijea i važećim sudskim nalozima nije dozvoljeno otkrivanje informacija koje bi mogle da identifikuju žrtve.

Novi Meksiko u tužbi tvrdi da nepostupanje savezne vlade produžava patnju preživelih i traži od Okružnog suda SAD za Distrikt Kolumbiju da naloži vršiocu dužnosti državnog tužioca Todu Blanšu objavljivanje traženih dokumenata.

Državni tužilac Novog Meksika Raul Torez rekao je da istraga traje već pet meseci i da država ulaže značajne resurse, ali da još nema podignutih optužnica, jer istražitelji smatraju da im je pristup federalnim dosijeima neophodan za dalji postupak.

Istog dana zakonodavci Novog Meksika objavili su privremeni izveštaj nezavisne Komisije za istinu, prema kojem dostupni dokazi ukazuju da je Epstajn između 1996. i 2012. godine na ranču Zoro zlostavljao najmanje pet žena i devojčica.

Komisija je identifikovala i najmanje 30 drugih osoba koje bi mogle da budu žrtve, svedoci ili posrednici u zlostavljanju.

Predsednica komisije Andrea Romero navela je da je na osnovu prvih 20 sudskih poziva prikupljeno više od 100.000 zapisa, dok je sedam zahteva odbijeno ili ignorisano, uključujući one upućene Saveznoj upravi za vazduhoplovstvo za Epstajnove evidencije letova i Kancelariji američkog tužioca za Južni okrug Njujorka.

Vlasti Novog Meksika tvrde da je Ministarstvo pravde prekršilo sporazum iz 2019. godine, kojim je država obustavila svoju istragu i predala dokaze saveznoj agenciji u zamenu za nastavak razmene informacija o navodnim žrtvama i zločinima.

Torez je dodao da istragu dodatno otežavaju protok vremena od navodnih zločina, nestanak dokaza nakon prodaje ranča 2023. godine, kao i moguća pitanja nadležnosti u slučaju eventualnih krivičnih postupaka.

Autor: S.M.