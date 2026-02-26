PINK DOMINIRA: Rezultati Nilsena potvrdili – Ružičasta televizija je APSOLUTNI LIDER u Srbiji! (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu...

među ženskom publikom..... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina....

među gledaocima sa teritorije Beograda... i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina....

i među urbanom populacijom, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je predsednika Aeksandra Vučića na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.S.