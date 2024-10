ŠOK PRED IZBORE U SAD: Arnold Švarceneger podržao Kamalu Haris

Arnold Švarceneger, bivši bodibilder, holivudska zvezda i republikanski guverner Kalifornije, podržao je Kamalu Haris za predsednika.

U objavi na društvenim mrežama Švarceneger je rekao da ne želi da daje podršku, da mrzi politiku i da ne veruje političarima.

Napisao je da mu se u poslednje vreme ne sviđaju ni republikanske ni demokratske stranke i da želi da se isključi, ali da ne može.

"Zato što je nepriznavanje rezultata izbora neamerički", napisao je Švarceneger, misleći na odbijanje republikanskog kandidata Donalda Trampa da prizna izbore 2020. koje je izgubio.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to…