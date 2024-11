'SADA I ZVANIČNO MRZIM RUSE U BEOGRADU' Srbin ljut, podelio naciju: Jedna stvar SVE NERVIRA ali bilo je i lepih reči

Otkako su se doselili u Srbiju, a nakon što su iz rodne Rusije pobegli od rata, podeljeno je mišljenje među našim sugrađanima da li su se Rusi kod nas lepo ili ne baš tako lepo uklopili. Mnogi im zameraju što ne žele da nauče srpski jezik, niti da se uključe u našu zajednicu, dok drugi imaju samo reči hvale.

Jedna nedavna objava na društvenoj mreži "Iks" ponovo je pokrenula tu polemiku i pokazala da li su se u međuvremenu mišljenja o "braći Rusima" promenila.

"Danas i zvanično mogu da izjavim da mrzim Ruse u Beogradu. Potvrdilo mi se ono o čemu sam o Rusima mesecima čitao i slušao.", glasila je objava jednog korisnika na popularnoj društvenoj mreži, koja je "pokrenula lavinu" i ispod koje su počeli da se nižu komentari i drugih korisnika.

Pojedini su delili ovo mišljenje, dok su mnogi pokazali da su, sasvim suprotno tome, stekli jako pozitivan utisak o pridošlim Rusima.

"Grupa koja prosto odbija da se asimiluje u sredinu koja ih je ugostila. Stvorili su svoj mali geto u kom je sve isključivo na ruskom. Drugarici koja radi u muzeju su tražili da im priča na ruskom...baš su naporni", odgovorio je vidno revoltiran korisnik "Iksa", a na kog su se nadovezali i mnogi drugi naši sugrađani.

Sličnog je mišljenja još jedan od korisnika koji je napisao kako je imao priliku da obiđe par ruskih gradova, da radi tamo i da upozna Ruse.

"Ja sam to pričao ljudima pre pet godina. Da su za naše pojmove bahati i arogantni. I nije to zato što su u Beogradu, oni su takvi svuda, samo što sada imamo više prilike da to vidimo", napisao je on, dok je drugi bio kivan zbog manjka želje među Rusima da pričaju naš jezik.

"Uvek forsiranje ruskog, još se čude ako ne znaš, a oni su ovde koliko? Tri godine? Arogancija level 100. Bezobrazluk, nekultura, ismejavanje...Svega sam se nagledao", kazao je on.

Pozitivna mišljenja

Pored negativnih mišljenja koja vladaju među naših građanima o Rusima kojima je Srbija već duže od dve godine dom, ima i onih koji su tokom tog perioda stekli o njima jako pozitivan stav.

"Meni ne smetaju. Vode svoj život, nikoga ne ugrožavaju, Srbiju verovatno ne doživljavaju kao svoje trajno rešenje. I rusofilija i rusofobija nemaju veze sa realnošću. Uvek se nekako ovde ode u ekstreme", napisao je tako jedan od korisnika, dok je još jedan pozitivan došao od jedne Beograđanke koja ih je i te kako nahvalila.

"Meni su okej. Ima ih puno na Dorćolu, uglavnom mladi i fini ljudi. Pobegli od svoje muke i tamošnjeg jada. Nisam imala loše iskustvo", istakla je ona, nadovezujući se na pravu raspravu koja je po ko zna koji put nastala na mrežama nakon što su se u centru pažnje našle naše nove komšije - Rusi.

