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Stanje na granicama: Teretnjaci čekaju do tri sata na Batrovcima, nema zadržavanja za putnička vozila

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije nema zadržavanja na putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do tri sata, navodi se u saopštenju AMSS.

Na terminalima za teretna vozila, na izlazu iz Srbije, teretnjaci se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 180 minuta, a na prelazima Horgoš i Šid do 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: D.S.

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