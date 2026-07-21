Stanje na granicama: Teretnjaci čekaju do tri sata na Batrovcima, nema zadržavanja za putnička vozila

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije nema zadržavanja na putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do tri sata, navodi se u saopštenju AMSS.
Na terminalima za teretna vozila, na izlazu iz Srbije, teretnjaci se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 180 minuta, a na prelazima Horgoš i Šid do 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Autor: D.S.