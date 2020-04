TEKTONSKI POREMEĆAJ KOD BORE I MILICE U KREVETU: Pao prvi javni s*ks, kamere su sve zabeležile! (VIDEO)

Nisu uspeli da se suzdrže.

Iako je Bora Santana mnogo puta izjavljivao da on neće pristati na s*ks pred kamerama jer to što on radi u krevetu nije za javnost, ipak je popustio pred svojom devojkom Milicom Kemez.

Njih dvoje su se ove večeri prepustili strastima, te su imali vrelu akciju pod jorganom pred budnim okom kamere i okruženi zadrugarima.

Krevet i jorgan se tresao od njihovih pokreta, a kamere su ovoga puta uspele da zabeleže svaki detalj.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.