SVE VIŠE MU IDE PO ŽIVCIMA! Mina i Mensur ne mogu bez svađa čak i kad jedu, a evo šta je sad problem! (VIDEO)

Posvađali se zbog hrane.

Učesnici rijaliti programa "Zadruga 3" nastavili su da obavljaju svoje redovne aktivnosti nakon emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", pa su tako Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić seli za crni sto.

Oni su ovom prilikom večerali, međutim došlo je do svađe i to zbog hrane. U jednom momentu Mina je čak i prekinula večeru, ustala i otišla do sobe, da bi se posle nekoliko minuta vratila za sto i nastavila da jede.

Ne znam čemu to tvoje ponašanje - rekao je Mensur.

Kad ja tebi govori da li da staviš ili ne? Kad? Dok jedeš - rekla je Mina.

Pojedi Mina malo, opusti se! - rekao je Mensur.

Jede mi se salama - rekla je Mina.

Pa, dobro, jedi brate mili! Ti iz momenta u momenat mi ideš sve više po živcima - rekao je Mensur.

A ti mi prebacuješ sa hranu. Bože sačuvaj - rekla je Mina,

U video-prilozima koji se nalaze u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. K.