I DALJE JE POD RUČNOM! Aleksandra bila spremna da ide sa Dejanom do KRAJA, on postavio granicu! (VIDEO)

Da li će izolacija nešto promeniti?

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević ostali su do samog kraja na žurki, a on ju je za kraj počastio večerom, pa je lično i nahranio, čime ju je dodatno "kupio". Ona ga je posmatrala zaljubljeno i iščekivala poljubac, ali je on držao distancu:

Svašta bih ti nešto rekla, ali se kontrolišem. Ali to nije ništa ružno, nego lepo - rekla mu je Aleks

Autor: M. I.