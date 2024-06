NEĆE IH PUSTITI NA MIRU DO KRAJA: Anđelo smatra da je Anita bila PIKIRANA od strane Matorinih prijatelja, objasnio sindrom ŽRTVE koji ima Tomićeva! (VIDEO)

Detaljna analiza!

Darkov naredni sagovornik u Šiša Baru je Anđelo Ranković. On je progovorio o njegovom sukobu sa Matorom i o njenom orekidu komunikacije sa Milenom i Markom, smatra da je to zato što više ne pljuju njih pa joj to ne odgovara.

Anđelo, lalva je situacija, vidim Anita se nešto uvrpoljila sinoć? -pitao je Darko.

Ona je meni rekla pripremi se, ja ću plakati svaki dan jer sam se navikla ovde da budem sa tobom. Ona je pomislila da je to to i ja joj rekao ajde smiri se ona mi je govorila da nećemo spavati više zajedno tako da sam ja pokušao da je utešim -rekao je Anđelo.

Matora i ti ne prestajete sa sukobima, ona i dalje sumnjiči tebe, šta kažeš za to? -rekao je Darko.

Neće ona odustati od toga, Đedović je rekao da će pokazati sve teorije zavere, ona pokušava do kraja da baci jagu na mene i moje učešće, neće odustati od svega toga, ona tako živi a to je sve zato što njena psiha i podvsest ne žele da prihvate da je sve drugačije osim onog što ona zacrta. Posle svega što smo saznali od njenih najbližih realno smo došli do saznanja da je moguće da je Anita bila pikirana od strane Matorinih ljudi. Ona stalno priča da sam ja prodao dušu đavolu za novac a ona stalno te pare spominje, ja kad sam odlučio da budem sa Anitom mnogi ne bi bili -rekao je Anđelo.

Koliko ona puca od muke jer je u njenoj glavi Đedović odabrao vas a ne nju? -pitao je Darko.

Smeta joj to sve zato što bi volela da je situacija drugačija, on je stao na stranu istine i on ne bira strane, uvek je neutralan i uvek govori istinu. Mnogo je besna zato što Đedović provodi vreme sa nama i što je na strani istine a to nije Matorina strana -rekao je Anđelo.

Da li je problem što vas Kačavenda više ne pljuje, pa je Matora otpisala? -pitao je Darko.

Tako je, ona je nju koristila da pljuje nas i tad joj je odgovarala, ona svesno od sebe pravi žrtvu u prijateljstvu i svesno je izabrala da ispadne jadna i da su je izdali svi napolju i unutra, za nju su svi ljudi bili i napolju i unutra ali je ona sve to umislila u glavi -dodao je Anđelo.

Autor: Nemanja Šolaja