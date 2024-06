TAKO SE BRANI ŽENA KOJU VOLIŠ: Aneli zgrožena Janjuševim ponašanjem, sigurna da bi se zbog plasmana POMIRIO sa njom! (VIDEO)

Ahmićeva puna utisaka iz sinoćne emisije, sigurna da je Janjuš branjenjem bivše žene pokazao da ima emocije prema njoj!

Aneli Ahmić razgovarala je u hodniku hotela sa Milenom Kačavendom i Markom Đedovićem o ponašanju Marka Janjuševića Janjuša.

- On se sprda i u sekundi odgovara šta bi pod njega bolju žrtvu napravilo. On kaže kako je već bilo kasno, pa što prilaziš? On sam sebe ismeva. Verujem da bi ga jedna baba podržala kad bi rekao: "Dr*ljo, nisam ni hteo sa tobom dete" - pričao je Đedović.

- On bi se pomirio sa mnom, nije ga sramota da legne - dodala je Aneli.

- On bi se pomirio i okrenuo na tugu kako je sve to moralo da se desi. On je sinoć branio svoju ženu i ne zove je bivša - pričala je Milena.

- Tako se brani žena koja se voli - poručila je Ahmićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.