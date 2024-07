Njemu zamera sve: Ša krivi Stanislava što ga Miona ne voli (VIDEO)

Nije mu lako!

Naredni klip koji je pušten bio je razgovor Mione Jovanović i Stanislava Krofaka o Vanji Ignjatović, bivšoj supruzi Mioninog sadašnjeg momka Nenada Aleksića Ša.

- Moram da ga demantujem, čovek nije svestan kamera, setimo se kupatila, on se bavi mojim životom a ne svojim, a pored toga, ona njega nije nijednom prekinula dok je pričao o meni, da kaže da ne komentariše njenog momka, a da ne pominjemo to što mu se pravda što puši i jede, a pored toga on MIonu ne poznaje, ovo je Miona, ne ono što ga je on izdresirao. Prebacio joj je da se goji, on krivi mene, kada je ušao Stanislav - krenuo je Ša.

- Prestala je tada hleb da jede - dodala je Ivana.

- Nema to veze sa tim - rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.