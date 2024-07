Nije znao kako da je se otarasi: Mića skinuo masku Stanislavu, osudio ga što je Maji davao lažnu nadu! (VIDEO)

Žestoko razvezao jezik!

Za sam kraj emisije "Narod pita" Lepi Mića je prokomentarisao Maju Marinković i Stansilava Krofaka.

- Ja sam rekao da Maju boli uvo za Stanislava, oni se samo privlače. Maja je pričala kako ja nju ve volim. Stanislav se nikad nije izrazio iskreno do kraja, njega Maja interesuje samo za s*ks. On ne može da kaže da je vodi za Zagreb, jer to znači da je ženi. On je njoj dao za pravo, ali sam ja znao da nju boli k*rac. Nju je hranilo da bude sa nekim ko je natraženija faca u tom momentu. Kad je dobio ultimatum porodice on je to prekršio, da ne zaboravimo. Ne možemo da pravimo od Stanislava da je svetac, on je imao s*ks sa Majom nakon pisma ćerke, ne na krevetu, nego na podu tolaeta koji je prljav i niko mu to nije zamerio. On se kladio sa Đedovićem, rekao je šta će da uradi... E to je to, kad te narod zgotivi možeš da mažeš g*vna i ti si divan čovek. Nisu realni, zato sam u kontri sa narodom - rekao je Mića.

- Kao što su Mioninu protiv veze sa Ša, tako su njegovi protiv veze sa Majom, samo je razlika što se on sve pita u svojoj porodici. Nije on ispao fer prema Maji u nekim stvarima, rekao je da će da je vodi u Zagreb, a onda je i rekao kako ga je izdala kao partner, ali da je dobar prijatelj. Kakav crni prijatelj? On nije mogao da se otarasi Maje, pa je rekao da će biti sa njom ako se popravi. Od svih ordinacija on baš kod Majinog doktora operiše nos - dodao je Mića.

- Slažem se sa Mićom, to je bila Majina dosada - rekla je Milica.

Autor: A. N.