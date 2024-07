Gori sve!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Narod pita" poželeo je dobro veče narednom gledaocu, a na linij bila je Kaća iz Kruševca.

- Ja nemam favorita, ali mi je Maja draga. Slušam hvalospeve o Stanislavu, ali hajmo o činjenicama. Sanjin jeste izneo da su se videli noć pre nego što je Stanislav ušao, da su razgovarali o Maji, da mu je Stanislav rekao da ima namere da bude sa Majom i da se Stanislav pohvalio drugovima iz tima da će da smuva Maju. Taki se osuđuje za sve što je rekao o Stanislavu, a gde je Vanesa da se osudi za sve ono što je pisala i lajkovala ružno o Maji dok je Taki na sve to ćutao?! Taki je ćutao do pisma, posle se oglasio prvi put ružno. Sada se traži izvinjenje od Takija, a gde je izvinjenje Vanesino - rekla je gledateljka.

- Ja za to ne znam, ja to nisam video - rekao je Stanislav.

- Ona je otišla da lajkuje sliku sa tvog profila Filipu Caru, a po društvenim mrežama se piše da je vodila stranicu od Filipa Cara i Aleksandre Nikolić - rekla je gledateljka.

- Ja sam sad uzeo profil, tako da ja biram šta objavljujem, ja unutra nisam imao kontrolu nad tim šta se kači i rekao sam da sam za taj profil pogrešio - rekao je Stanislav.

- Dok je muvao Maju i dok se zabavljao, on je bio da ga na hleb namažeš i promenio se kada mu je Đedović rekao da je Miona imala se**ualni odnos. On se dečko izobličio, to se videlo, Maja je to videla. Onda je stiglo pismo u kom se Maja vređa, onda je on hladan...Maja je branila vezu, Maja ga je dizala, Maja ga je branila, Maja branila sebe. Kakav si ti muškarac?! Kada si ti ustao nešto da kažeš ili da kažeš Lepom Mići kada ti priča u pabu da ti je ona samo za s*ks, on ćuti i smeje se?! I Matora je bila u pabu i isto tako podržavala ono što Mića priča, to je bilo nakon raskida...

- Gospođo tu ima 30 odsto istine, sve ostalo je laž - rekao je Krofak.

- Od hotela idu, Maja je nosila haljinicu, dobila je za rođendan, neka plava ptica karirana. Ide od hotela, pa je on hvata za ruku da idu da šetaju - rekla je gledateljka.

- To nije istina - rekao je Stanislav.

- Jeste, postoji snimak i meni su slali - rekla je Marinkovićeva.

- Bio si sa mnom u takvoj relaciji i pratiš ljude koji mene mrze? Je l' to normalnjo

- Mene ne zanima to, mene ne zanima ni koga ti pratiš - rekao je Krofak.

- Kada je izašao, čistio je profil i koga prati, kako se nije setio baš da ne skine te hejt stranice koje je mala zapratila - pitala je gledateljka.

- Ja ne znam koje su, ako možete da mi pošaljete, otpratiću - rekao je Stanislav.

- On nije za Maju, on je dečko koji nije stao iza nje, uvek se ograđivao, samo na sebe misli, samo svoje d*pe gleda, bitan je samom sebi, nije mu Maja bitna. Maja mu je bitna jer je popularna. On je bio poznat u okviru svog sporta, a žudeo je da bude poznat. A izbori su mu Nataša Moskva i Ava Karabatić, videli smo tvoje izbore, ne zna se koja je bolja od koje. Videli smo njeno učešće u "Zadruzi 3", lezbo akcija, pa Tomović, Kendi, pa Luka...Fina, fina, pa Miona. Pa Nataša Moskva koja je bila sa Takijem - rekla je gledateljka.

- Čekajte, mi dolazimo do toga da su Taki i Stanislav bili sa istom devojkom - začudio se Darko.

- Ja nisam bio u vezi sa Natašom Moskvom...Ja sam bio sa ženom, Mionom i Majom, nisam bio u vezi ni sa kim osim s njima - rekao je Krofak.

- Kako to nije bio sa Natašom Moskvom kada joj je pravio ljubomorne scene kod njenog salona, pa se krio iza auta - pitala je gledateljka.

- To nije istina, nema veze s vezom - rekao je Krofak.

- Kako svi lažu?! Žena je izjavila da ju je tukao, pa je ćerka potvrdila - pitala je gledateljka.

- Ja sam profesionalni borac, ja da sam je tukao, bio bih zaveden na sudu da sam je tukao. Moja ćerka živi sa svojom majkom, ona je pod uticajem njene majke, ne želim to da komentarišem...Kada je bilo oko te imovine, ona je na sudu rekla da sam se zaleteo i lupio je nogom, žena iz suda se smejala i rekla je: "Da je to tako, ne biste došli sada na sud", tu se završilo. Ja u životu nisam imao remećenje javnog reda i mira - rekao je Krofak.

- Je l' on pričao Janjušu na garinutri i drukao Mionu da ga je oralno zadovoljavala - pitao je Darko.

- To je bilo kada je Ša rekao...To je glupo pitanje, devojka je živela kod mene devet meseci, nismo igrali domine - rekao je Stanislav.

- Znate li šta je sve čovek ispričao o bivšoj ženi, šta je sve odrukao, pa ono pas maslom ne bi pojeo...Pravio je od Maje lažova. Kada su imali prvi s**sualni odnos, to je buknulo odmah ujutru na svim portalima...Nakon pisma, imao si odvratno ponašanje prema njoj, kao da ti je neprijatelj - rekla je gledateljka.

- Mene ne zanima sve što je bilo. Ništa me ne zanima, iste greške si pravila, grešku praviš i sada. Ne zanimaš me, završena je priča. Da nije bila Maja istina, mi bi bili sada u vezi - rekao je Stanislav.

- Šta ja treba da budem robot i da ćutim ovde celu noć?! Prekršio si dogovor time što mi se nisi javio šest dana gde sam se ja raspadala - zaurlala je Maja.

- Tebi nije bilo dobro?! Video sam sve, čula se s ovim, s onim...Ja mogu sada s Majom biti super, pomiriti se i normalno je da imaš stvari koje nisu za javnost i dogovoriš se da se neće pričati i ona se složi s tim. Ispoštovaće u sledećoj emisiji, a čim vidi nešto što joj ne odgovara, sve će izneti u javnost. Stresla me je ta poruka, ali uz taj problem koji sam ja napravio, nastavak našeg problema je sve to - rekao je Krofak.

- Za superfinalnu žurku je sve bilo u redu i kada je došao u emisiju, bilo je u redu. Kako može onda da mi se ne javi šest dana?! Na šta to liči?! Ja sam zbog tebe bila loše - rekla je Marinkovićeva.

- Dobro, ja ti ne verujem - rekao je Stanislav.

