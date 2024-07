Evo da li se pomirila sa porodicom: Miona otkrila u kakvom je odnosu sa majkom i da li su podržali njenu vezu sa Ša (VIDEO)

Prošle noći u emisiji "Narod pita" gostovali su Miona Jovanović i Stanislav Korfak.

Miona je pred sam početak emisije otkrila kako je njen dečko Nenad Aleksić Ša reagovao na njeno gostovanje sa bivšim momkom, pa je otkrila da li je u kontaktu sa porodicom:

- Spremna sam kao i uvek za sve - rekla je Miona, pa je otkrila šta joj je Ša rekao za

- Ša nije srećan, ali je svestan da moramo da dođemo da odradimo ova gostovanja, tako da ovde sam. Jeste se on malo iznervirao, ali sve se da srediti. Verujem da će biti nerovzan tokom večerašnje emisije, pratiće on sve to - rekla je Miona.

Videli smo da te je dovezao u novoj besnoj mašini, je l se to ponovio novim autom ili je iznamljen?

- Naravno da je odrešio kesu, to je nešto o čemu mi je on pričao konstantno, i jedva je čekao da kupi novi auto.

U kakvom si sada odnosu sa porodicom? Da li te je mama zapratila na Instagramu i da li si se čula sa baka Milicom?

- Što se tiče porodice, bolji odnos je sa tatom i bratom, sa mamom ne, ali biće sve to u redu. Treba da prođe vreme da vide da sam srećna-

Sinoć je Maja pružila podršku tvojoj i Nenadovoj vezi?

- To je jako lepo od nje, prokomentarisala je realno, iako smo mi imali svađe, ona je sagledala sve objektivno.

Mama te još nije zapratila?

- Ja mislim da ona mene nije ni pratila, ali verujem da ću sama na kraju zapratiti - rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Iva Stanković