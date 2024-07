Napolju ga ne bih pogledala: Jovana osula paljbu po Rajačiću jer je izbegao sučavanje sa njom, Žana se umešala, pa dodatno oplela po njemu! (VIDEO)

Žestoko na samom početku!

Upravo je počela emisija ''Narod pita''. Na samom početku emisije, Jovana Cvijanović i Žana Omnia prokomentarisale su to što se Uroš Rajačić nije pojavio, te je njegovo gostovanje izostalo.

- Ne čudi te šti se Uroš nije pojavio? - upitala je voditeljka.

- Malo me je začudilo. Očekivala sam da je malo veći muškarac. Mene očekuje tužba, mene je vređao, a onda mi sprema tužbe. Ne mogu da verujem da sam ja sebi dopustila da budem s nekim takvim. Napolju ga ne bih pogledala. On nije ružan dečko, ali mu je ponašanje katastrofalno. Pravdao se da me je vređao, jer sam ja njega uhodila, ali je vređao i ostale žene, koje ga nisu uhodile. Moram samo da kažem da je postojala hemija među nama, ali da je zatvoren prostor uticao da ja dodatno budem ''zagrejana'' za njega - kazala je Jovana.

- Je l' ti žao sto se nije pojavio? - upitala je voditeljka.

- Naravno, jako. Volim ja njega da pogledam u oči i da mu kažem šta imam. Zanima me po čemu je on to bolji od mene, pa nije želeo da ozvaničimo naš odnos. Govorio je da sam mentalno obolela, vređao me je na sve moguće načine, a ja to nisam zaslužila. Nije se postavio kao muškarac, jer da jeste, ja bih bila dobra prema njemu - istakla je Jovana.

- Žana, da li je tebe iznenadilo to što se Uroš nije večeras pojavio? - upitala je voditeljka.

- Naša zvezda, umišljena zvezda. On je dečko koji je ponovo pokazao da nema ni gram pošstovanja, ni odgovornosti. Jako je plitkouman, nije prepoznao da su ga ljudi ismevali u rijalitiju - rekla je Žana.

