Da je bilo iskreno, trajalo bi: Lejdi ocrnila Lakića, Teodora otkrila da li je u kontaktu sa Takijem! (VIDEO)

Noć puna iznenađenja!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti u studiju su Lejdi Di, Teodora Delić i Borislav Terzić Terza.

Uključila se nova gledateljka, Marija iz Nove Pazove.

- Počela bih od Terze, Milica i ti ste savršen par. To je jedina iskrena ljubav u Eliti. Da li ste saznali pol bebe - rekla je Marija.

- Nismo, vraća se u sredu s mora. Ima pregled u četvrtak ili petak, pa će svi saznati - rekao je Terza.

- Lejdi, u kakvom si odnosu sa Lakićem - upitala je Marija.

- Nismo se čuli, nemamo nikavu komunikaciju. Izgleda da to nije bilo pravo prijateljstvo s njegove strane. Da je bilo iskreno, trajalo bi - rekla je Lejdi.

- U kakvom si odnosu sa Matorom - pitala je gledateljka.

- Ne čujemo se, videla sam da joj je krivo za sve. Rekla sam da nećemo napolju imati komunikaciju jer nije mi verovala, kad je to bilo potrebno. Prvi put sam se zaklela u ćerkicu tad, a ona mi nije verovala - rekla je Lejdi.

- Teodora, izlazile su slike sa Takijem. Interesuje me da nam objasniš malo više to. Deluje da lažeš - rekla je gledateljka.

- To je Vaše mišljenje, nemam razloga da lažem. To je bila priča da se samo lansiram, shvatila sam posle da to nije trebalo tako. Nenad je svakako video sve poruke i sve zna o tome, tako da nema šta da se krije. Taki i ja nismo ni u kakvoj komunikaciji, to je moja odluka - rekla je Teodora.

Autor: Iva Stanković