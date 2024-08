Aneli ide u policiju: Za Asmina traži hitnu zabranu prilaska, urnisala ga kao nikad! (VIDEO)

Za Pink.rs žestoko odgovorila na prozivke bivšeg muža!

Aneli Ahmić sinoć je pred početak emisije "Narod pita" za Pink.rs otkrila šta se novo dešava u odnosu sa Asminom Durdžićem, nakon rata koji su vodili u medijima.

- Šta reći o tati monstrumu? Ja ne znam šta da kažem o tom monstrumu, nije Asmin i nije Alibaba... Takvi su najgori, takvih se treba plašiti. To su ljudi koji su bolesni, koji ne treba da budu na slobodi. Ja počinjem da ga se plašim i preduzeću mere da zaštitim sebe i svoje dete. To što je rekao za ubistvo, da sam htela da se bacim sa detetom... Nora je ulepšala moj život i ona je moj smisao života. Ona je ceo moj svet i tako nešto da kaže osoba sa kojom sam živela tri godine... Ako je to tako, kako je živeo sa ludom ženom? On laže kao i uvek, patološki lažov i monstrum - govorila je ona za naš portal, pa otkrila da li će tražiti zabranu prilaska.

- Posle ovoga što sam saznala da je rekao da sam ubila čoveka i da sam htela da se bacim sa terase naravno da ću sve mere da preduzmem.

Autor: Iva Stanković