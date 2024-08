Sve je laž: Lepi Mića otkrio sve o Teodorinom viđanju sa Munjezom, pa priznao da ona jedva čeka kraj veze sa Bebicom! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Lepi Mića i Teodora Delić. Lepi Mića je otkrio sve o Tedorinom viđanju sa Munjezom, a potom je odao i otkrio da jedva čeka kraj veze sa Bebicom.

Jel Teodora rekla da ne bi bila sa njim nikad u životu? Jel rekla da je pala sa Boga na groba? - upitao je Mića.

-Zaljubila sam se sa njim,

-Teodora je rekla Munjezu jedva čeka da ne vidi Bebicu. Ja se kunem da je meni Munja to rekao - rekao je Lepi Mića.

-Ja to nikada nisam izgovorila, onda Munja laže. Ja sam pričala da sam se baš vezala za Bebicu, rekla sam da ne verujem da ćemo se prezasititi - rekla je Teodora.

-Po njenom svi mi lažemo. Ona je bila Takijeva devojka, pa laže da nije. Kako je došlo do večere između tebe i Munje? -upitao je Mića.

- Zvao je zajedno mene i Bebicu, Bebica je taj dan gostovao i nije mogao - rekla je Teodora.

-Baš čudno što vas je zvao, a znao je da gostuje to veče - rekao je Mića.

-Ma ja nemam šta više da kažem. Mi smo zajedno i ostaćemo - rekla je Teodora.

-Da li si ti bila s nekim u vezi gde tvoj dečko flertuje pet meseci javno? - upitao je Mića.

-Ne, ali je meni Bebica preko tih stvari prešao i to je to. Da se to ponavljalo on bi završio sa mnom, sad smo srećni zajedno. Ja njega volim i to je to - rekla je Teodora.

