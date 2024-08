Ne volim sebične ljude: Žana otkrila zbog čega se desila netrpeljivost između nje i Matore, oplela po njoj! (VIDEO)

Drugarice lažljivice!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića i Žanu Omniu.

Šta se dešava u odnosu tebe i Matore? -pitala je Ana.

Mi nismo u kontaktu, ona meni jeste bila draga osoba ali ja ne volim sebične ljude i prevrtljive, nemam loše mišljenje o njoj ali ni ne planiram da se družim sa njom, mogu je osloviti rijaliti kolegom -rekla je Žana.

Ivane, kako je došlo do druženja tebe i Matore? -pitala je Ana.

Mi se poznajemo već 10 godina i zaista smo oduvek bili dobri, svi su mislili na početku da sam hteo da je mirim sa Anitom ali to nije tačno. Od početka sam bio na Matorinoj strani, sa njom sam super od početka i to je to -rekao je Ivan.

U program se uključio Dejan iz Zrenjanina, pa uputio pozdrave Žani:

Ona je lavica i gospođa, neću da vređam Marinkovića ali on za mene zaista nije čovek, da se on tako ponaša prema ženama je dno dna. To ni u Nemačkoj nisam doživeo. Hoću Žanu da pitam, da li se družila sa Aneli od kako su izašle? -pitao je gledalac.

Jesam, družile smo se i par puta sam ih pokupila nju i Uroša pošto su u smeštaju blizu mene, oni su meni gotivni i stvarno nemam ružnu reč da kažem -rekla je Žana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja