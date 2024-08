Drago mi je da je to rešeno: Matora priznala da se videla sa bivšom kumom Tamarom, otkrila da li su izgladile nesuglasice! (VIDEO)

Progovorila o tom prijateljstvu!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Jovana Tomić Matora i Nenad Macanović Bebica.

Uključila se nova gledateljka, Nina iz Beograda.

- Jovana, ti si velika duša i nemoj da se pravdaš nikome. Ogovarao te je sa svima, a vas je vezivalo samo neprijateljstvo prema Miljani. On ti ne treba. Postoje slike da je Teodora imala intimne odnose sa Takijem, ona golišava mu sedi na međunožju. Tebe se tvoji nisu odrekli, istina uvek ispliva - rekla je Nina.

- Bebice, dogovarao si se da diskvalifikuješ Čuburca, maltretirao si ga. Tako si se zarekao i za onog Predsednika, kao i za Miljanu. Odakle tebi moralno pravo da se tako ponašaš sa jednom jadnom ženom? Ona proslavi ljude i ne dobije ništa - rekla je gledateljka.

- Usvojite je - rekao je Nenad.

- Miljana i njena porodica nisu zaslužile da ih nazivaš k*rvama - kazala je Nina.

- Mene nije sramota ničega - rekao je Bebica.

- Nemaš sramote, ni pokajanja - kazala je Nina.

- Nemam, drago mi je da ste ostali bez teksta - rekao je Macanović.

- Matora, izašao je klip tvoje bivše kume Tamare i čuje se u pozadini kako pričaš o Aniti i Anđelu - rekao je Darko.

- Bila sam u toj kafani, nisam bila pozvana na rođendan. Rešile smo sve. Nećemo više nikad biti najbolhe drugarice, ali drago mi je da je to rešeno. Nadam se da ćemo bar ostati u dobrim odnosima. Prišla sam javila sam se i to je to - kazala je Matora.

- Vidiš kakav si ti ološ, šta si sve pričala o Tamari? Nije baš normalno da si baš taj dan došla u kafanu kad je ona slavila rođendan - ubacio se Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković