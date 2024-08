Razvezala jezik: Slađa stala na Jeleninu stranu, oplela po Rajačiću, pa iskazala tvrdnu da Ivana ne zanima njegov sin Željko! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku emisije ''Narod pita'', voditeljka Ivana Šopić uklučila je narednu gledateljku, koja je dala sud o Maji Marinković i Slađi Poršelini Lazić.

- Pozdrav svima, krenula bih od Slađe. Imaš prelepe noge, brutalne su. Radila si oči, usne, jagodice i nos. Ne ide ti da dodatno kosiš oči na sve to, ne dopada mi se. Ti si se družila sa Majom na početku rijalitija, a onda si počela da se družiš sa Anitom i Anđelom. Ukoliko ti je to okej, to je tvoj izbor. Nemoj samo više da diraš kosu, to isto i Maja radi. Ne kopiraj Maju, nikada nećeš biti ona - kazala je gledateljka.

- Ni ne planiram da budem - kazala je Slađa.

- Rekla si da ti je idol Stanija Dobrojević - dodala je gledateljka.

- Nije više. Trenutno je Kim Kardašijan, a pored nje Paris Hilton - istakla je Slađa.

- Majo, ti si kraljica rijaltija. Slušaj, za tebe nije Stanislav, već neko poput Cara, ne znam da li ti je to jasno?! Tebi treba neko da bude tu za tebe, prava muškarčina - istakla je gledateljka.

- Kako komentarišeš dešavanja između Ivana, Jelene i Uroša? - upitala je voditeljka.

- Uroš nije bio spreman da stane iza svega što je uradio sa Jelenom. Što se tiče Jelene, ona se predstavljala kao dama, a ja sam čula još od ranije da je ona njega varala sa fitnes instruktorom. Meni je bilo čudno da on to ne zna i hvali je na sva usta. Međutim, ja sam shvatila da oni spavaju jedno pored drugog kao najbolji drugari. Ukoliko u krevetu nema strasti, nema ni dobrog odnosa. Ne mogu da shvatim Uroša koji posle svega nije stao za nju i bio tu. Ivan je jedna bruka od čoveka. Njega ne zanima njegov sin Željko, kao ni ćerka. Mislim da se njega Jelena malo i plašila. Njoj je potreban muškarac, a ne nešto drugo. Ona se spasila jednog ološa - istakla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.