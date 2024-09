Hitno uključenje Miljane Kulić: Demantovala da je Ivan nasrnuo na nju, a evo šta kaže o tajnom viđanju sa Zolom! (VIDEO)

Želela odmah da demantuje!

Večeras se još jedno izdanje emisije 'Narod pita', a gosti ove noći su Darijan Radomirović, Nikola Lakić, Žana Omnia i Vanja Živić. Miljana Kulić uključila se uživo u program, te je demantovala da je Ivan nasrnuo na nju, ali i da se viđa sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Pozdrav za sve u studiju, a poseban pozdrav za Darijana jako je se*si - rekla je Miljana.

- Miljana slušamo te - rekla je voditeljka.

- Žana odakle tebi informacija da je Ivan nasrnuo na mene, to je notorna laž. Kažeš da sam sa Zolom, a ja se sa njim nisam ni videla - rekla je Miljana.

- Ja sam čula od jedne osobe, to su stvarno pouzdane informacije, ali evo ti kaži istinu - rekla je Žana.

- To nije istina, Ivan i ja se nismo ni posvađali, baš nijednom, a sa Zolom se čujem, ali nismo se videli - rekla je Miljana.

- Meni je nekolicina ljudi javila da ste viđeni u Kaluđerici - rekla je Žana.

- Ma to nije istina - rekla je Miljana.

- Miljana da li si proverila šta je bilo sa Zolom obzirom da je Terza rekao da je ljut što ga spominješ? - upitala je voditeljka.

- Terza je hteo da nas posvađa, ali nije uspeo. Naš odnos je sada dobar, ali nikad se ne zna. Ja se na Žanu ne ljutim, niti sam se javila sa napadačkim stavom - rekla je Milana.

- Da li ti je Ivan zamerao druženje sa Žanom? - upitala je voditeljka.

- Jeste, zamerio mi je to, ali ja sam mu rekla da ne može da utiče na mene. Žana je bila uz mene kada me je on napadao, ali ja svojim prijateljima ne okrećem leđa - rekla je Miljana.

- Miljana i ja smo u odličnim odnosima, ukoliko su dezinformacije, ja sam samo rekla šta su mi ljudi preneli. Iznela sam mišljenje vezano za Ivana, ali ja ne sumnjam u njenu inteligenciju da će ubrzo videti da to sve sa njegove strane nije tako - rekla je Žana.

- Slažem se, ja sam to uradila samo za Željkovo dobro, meni je on najbitniji u životu. Sada smo u korektnim odnosima zbog Željka, imala sam potrebu da ovo demantujem - rekla je Miljana.

- Da li imaš strah da će se Ivan opet povući? - upitala je voditeljka.

- Pa nemam, ne razmišljam o tome, ako dođe do toga nije iskoristio šansu i to je to - rekla je Miljana.

- Darijane da li si ti potpuno razvnodušan prema Miljani? - upitala je voditeljka.

- Jesam - rekao je Darijan.

- On nikada nije imao emocije prema njoj, što je bio ne znam, da li zbog se*sa ili nečega - rekao je Lakić.

- Ti se petljaš sa boranijom, a ja sa najmoćnijom osobom u sobi. Jedno je biti u društvu najveće rijaliti zvezde, a ti u društvu Slobe - rekao je Darijan.

- Pa ti sam ne bi ni ostao duže - rekao je Lakić.

