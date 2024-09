Insta rešetka: Vanja Živić progovorila o odnosu sa Kačavendom, pa otkrila kakvo mišljenje ima o Aneli (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Vanja Živić odgovarala je na pitanja pratioca Instagram profila Pink.rs.

Da li si u svađi sa Milenom Kačavendom?

- Ne, o njoj imam najbolje moguće mišljenje. Ona mi je jedna od omiljenih ljudi iz Elite, često se družimo.

Sve zanima što si unutra ćutala, a napolju oplela?

- To me svi pitaju, i moji najviše. Ja to sebi zameram, imam ja mišljenje o svemu, ali ne znam što nisam.

Da li si ostala u dobrim odnosima sa Aneli?

- Jesam, čujemo se, ona je sjajna, rado ćemo popiti piće uvek. Da sam se ja pitala, Aneli bi bila prva, ona je zaslužila prvo mesto.

Da li ćeš imati neku vezu ako budeš ušla u Elitu 8?

- Nikad ne reci nikad, ali nemam u planu ulazak. Tamo može sve da se desi.

Autor: N.Brajović