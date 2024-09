Upalio vređalicu: Đole Kralj urnisao žiri, sve im sasuo u lice! (VIDEO)

Žestoko tokom celog dana!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u "Elitu" kako bi sa takmičarima pričao o izboru za Miss i Mistera.

- Anđela na prvom mestu, jer je prirodno lepa. Aneli je fenomenalno izgledala. Teodora ima savršeno telo, vrhunsko i Sofija. Ja od njih četiri ne bih znala koju bih. Više sam za prirodnu lepotu, tako da Anđela. Mister Karić... Žiri je bio fenomenalan - rekla je Branka.

- Miona, da li se Ivana Keneški pravedno budi? - pitao je Darko Tanasijević.

- Jao, ona... Kaže da je prirodna, a ima usne. Njeno ponašanje. treba imati stav, držanje, ona ima sve, a samo ne damsko ponašanje. Ona je lutala po kontejnerima i kopala smeće. Ona nema pravo glasa da se buni, dobro je i prošla kako se ponašačla - govorila je Jovanovićeva.

- Monika je najlepša devojka. Žiri je, čast izuzecima ispao ozmilja šljam. Bebicu ću da poštedim, dovoljno je danas. Mnogi su se sramili da pokažu salo, tu su bar trebali da mi daju jedinicu.

- To bi bio moj momak. Posvađali smo se taj dan, nije se potrudio i obukao je šta je stigao. Mogao je on to malo bolje - rekla je Mimas.

Autor: A. Nikolić