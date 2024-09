Prijaju jedno drugom: Aneli i Mateja uživaju u zajedničkom prisustvu, evo šta su rekli o njihovoj romansi! (VIDEO)

U nastavku možemo očekivati svašta kada je njihov odnos u pitanju!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da ozbiljno razdrma kavez ukućanima intrigantnim pitanjima koja su postavljali gledaoci. Prvo pitanje postavljeno je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Pitanje za Gastoza: Zašto sinoć nisi pričao sa Mrvicom? -pitao je Milan.

To nije tačno, igrao sam sa svima i kao bumbar zasmejavao narod. Neko je ustao na levu nogu od gledalaca i sad me tovari -rekao je Gastoz.

Mi smo sinoć imali baš lep ples i bilo nam je prelepo. Do mene je došla priča od Karića koja me je pogodila i to je to -rekla je Mrvica.

Da ti skratim priču, bila je dodirnuta bradavica od strane mog druga nisam ništa ja radio -rekao je Gastoz.

Pitanje za Mateju i Aneli: Da li ćete ponoviti druženje? -pitao je Milan.

Meni Mateja prija i zaista možete da očekujete ponovo druženje -rekla je Aneli.

Naravno da ćemo nastaviti, sam Bog zna kako će to da se nastavi -rekao je Mateja.

Ja sam ta koja bira sa kim ću se družiti i provoditi vreme, meni ne sme ko šta da govori. Uroš je malo ljubomoran -rekla je Aneli.

