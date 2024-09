Totalno raskrinkavanje: Bivša učesnica Elite otkrila sve o namerama lepe Sofije, nazvala Terzu teškom sirovinom (VIDEO)

Neočekivano poznanstvo!

Snežana Jovičić Kušadasi i Boža Džons gostovali su večeras u emisiji 'Pitam za druga' na Red Tv. Sneža je otkrila detalje poznantstva sa Sofijom Janićijević sa kojom Terza flertuje već nekoliko dana zaredom i zbog koje je njegova trudna devojka Milica Veličković završila vezu sa njim. Ona je priznala sve o njenim namerama prema Terziću, te osula po njemu drvlje i kamenje.

Milica Veličković mi je sutra rekla da ima za mene ekskluzivu kaže ona meni da raskida. Ona je u toku dana skinula i verenički prsten, čak neće ni da upiše Terzu kao oca, kako to komentarišete?

Boru i Milicu je spojilo pet litara alkohola to će ih i razdvojiti. On je takav lik koji voli da šara, meni je jako žao Milice i teško mi je što se sve to desilo -rekao je Boža.

Ja sam kao žena zgrožena, on je znao da ostavlja trudnu suprugu i posle 3 dana on flertuje sa drugom, meni je to za svaku osudu. On je klasična sirovina, ne bih ga u životu pogledala. Uvek sam se pitala šta Milica vidi u njemu, ja bih odreagovala isto kao ona sada. Ja poznajem Sofiju Janićijević privatno -rekla je Sneža, pa dodala:

Mi smo radile zajedno projekat 'Izvedi me' na ovoj televiziji i ostali smo u kontaktu, zaista mislim da je fina devojka i da ona nema ništa sa tim. Ona nije ništa uradila, ona se samo smeška na njen flert. Ja mislim da će ona na kraju da završi sa Rajačićem. Ona je jako pristojna i korektna devojka, majka joj je isto divna i sve najlepše imam da kažem o njima. Ušla je da se igra i ona je devojka koja može svakome da pomuti razum. Sofija koju ja poznajem voli atletske tipove kakav crni Bora iz Kaluđerice -rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja