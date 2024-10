Odluka je pala: Odabrani nominovali tri ukućana, biće gužva u izolaciji! (VIDEO)

Oni su ugroženi!

U toku su nominacije odabranih. Na redu da nominuju su Stefan Karić, Sandra Obradović, Ana Spasojević i Aleksandra Nikolić.

- Smatram da je Sofija pikirala Terzu i ono što je prenela sestri mi je jezivo, nekako mislim da je sve izrežirano. Terza mi je pogubljen ali sam pristrasan prema njemu, mada njegov postupak gde blati Milicu mi je odvratan i zbog svega ću nominovati Sofiju -rekao je Karić.

- Jedina osoba sa kojom imam konflikt je čuvena kraljica pušione Branka. Salvu uvreda mi sasipa u lice, mislim da je oličenje pravog žesnkog odrona, prava ačljkavuša i kleptomanka. Zabole me oči kad vidim kako se oblači, aljkava je, prljava joj je kosa tako da nju nominujem -rekla je Sandra.

- Ja bukvalno nisam ni sa kim u konfliktu zato što sam sa Munjom zauzeta, solidarisaću se sa Sandrom pa ću reći Branka, muvala se tu oko mene i krala mi stvari, bila je zaljubljena u Munju mada se on nije bunio i na kraju je završila kod mene -rekla je Ana.

- Imam par ljudi sa kojima sam se zamerila, to je Soni, Branka i Jelena Marinković. Branka je ovde nebitna, Soni koji je rekao za majke koje dolazi ovde i odriču se deteta to me je jako povredilo. Mada Jelenu ne mogu da vidim jer mi je rekla na anketi da misli da radim za pare, sinoć kad je bilo pomirenje sa Ivanom i mislim da spušta loptu jer će Ivan verovatno nositi kući neke pare a ona koliko ga je tukla neće ništa poneti. Ona je žena lakog morala, na čelu joj piše zlo i niko nema takvu facu kao ona odvratnu u kući, tipovala je Sonija i iskoristila ga je samo za par poljubaca -rekla je Aleksandra.

- Na kraju su nominovani Terza, Branka i Jelena Ilić -dodao je Munjez.

Autor: Nemanja Šolaja