Bukti rat: Gastoz se ostrvio na Uroša jer ga je zavadio sa Anđelom, ona stala u Stanićevu zaštitu: Otvorio mi je oči (VIDEO)

Haos!

Naredni na redu da nominuje između Uroša Stanića i Stefana Korde bio je Nenad Marinković Gastoz.

- Uroš je jedan posesesivan i neshvaćen mladić. Reklo bi se da je posvećen prijateljima. Nije ni čudo što je ovakav . Tanka jje nit između njegovog zla i dobrote. Međutim, ponaša se k'o neko dete, koje je u telu odraslog čoveka. Meni ga je žao, ali s druge strane i nije. Neverovatno je zao. Mislim da prema Anđeli nije ispao fer - istakao je Gastoz.

- Anđela nije ispala fer prema meni. Izbacila me je iz kreveta, nije mi ni dala da nađem drugi krevet. Ostavila je svu moju kozmetiku pored kreveta da mi je ukradu - kazao je Uroš.

- Ne znam samo koju kozmetiku. Oseća se da je ne koristiš. Iskreno, Uroš je 51% dobar, 49% loš. Ne znam šta da mislim o njemu. Smatram da se trudi da bude dobar, kako ga ne bi osuđivali, ali to je moje mišljenje. Uspeo je da posvađa Anđelu i mene, rekao je da sam hranio Enu - kazao je Gastoz.

- Činjenica je da si davao Eni da jede, hranio si je - dodao je Stanić.

- Mislim da je Uroš rekao potpunu istinu. Gastoze, nemoj sad da se vadiš na njega, ništa nije slagao, rekao je samo činjenicu - istakla je Anđela.

- Ne mogu da verujem da je to što je on rekao napravilo takav problem. Mislio sam da je to nebitno, ali očigledno mi ona meri svaki postupak - istakao je Gastoz.

- Sve je meni jasno. Uroš mi je samo otvorio oči za neke stvari - Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.