Suze preplavile Šimanovce: Učesnici pružili punu podršku Ćubiću nakon teške ispovesti, Kristina mu obećala ovo (VIDEO)

Ne mogu da se suzdrže!

Voditelj Milan Milošević podigao je Kristinu Mateski kako bi prokomentarisala životnu priču Nenada Ćubića.

- Jao, i prvi put kada je iznosio svoju životnu priču preplakala sam taj dan i mnogo kasnije. Pričali smo Ćuba i ja dosta o tome. Svaka čast tim ljudima. Ja sam Ćubi već pričala, želim da mu olakšam njegov život, bratu i majci, imam mogućnosti, saznaće kada izađemo odavde. Ja vidim da je on jako skroman dečko, sigurna sam da će on sutra biti dobar otac, veran porodici i odan - rekla je Kristina.

- Ja sam na primer neko ko je imao sve u životu i sad slušam njega, ne mogu - plakala je Jordanka.

- Teško je čuti nešto ovako, ali nije on jedini koji je ovo, nažalost, doživeo. Zaparalo mi je uši da je prvo jedan brat, pa drugi, samo mi se mota po glavi da su to uradili ovo iz najbolje namere, ako igde na svetu postoji najbolja namera za to - rekao je Gastoz.

- Ti ološi što su ih čuvali, ma jezivo - plakala je Miljana.

- Znala sam da ima roditelje koji mu nisu biološki, ali nisam znala ove detalje...Ništa to nema opravdanje, ne znam šta bih rekla, prestrašno, ali isto mislim kao Gastoz da ne treba da upozna biološke roditelje, nisu bitni - rekla je Ena.

- Mene ovo podseća na priču Milice Kemez i njene sestre, isto su doživele, kako one kažu, iste stvari, maltene je kopija ovih stvari...Na kraju vidite kako ih je život nagradio kroz te roditelje koji su im pomogli, doživeli su tu sreću da se školuju, da dožive ljubav tu i da sami sebi biraju sudbinu - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić