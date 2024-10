Aneli Ahmić oplela po Eni Čolić, pa se osvrnula na odnos sa Karićem: On je jedan gospodin... (VIDEO)

Promenila ploču!

Naredna sagovornica Darka Tanasijevića bila je Aneli Ahmić koja je progovorila o brojnim sukobima sa Enom Čolić, a potom se osvrnula i na Stefana Karića.

- Aneli video sam da si ovih dana imala emotivne gaze svoje, ali sada si nasmejana - rekao je Darko.

- Jeste, to je sve zbog moje ćerkice. Imam hiljadu pitanja, ali zadala sam sebi u glavi da sam tu zbog nas i da ću sve nadoknaditi kada izađem. Znam da je sve okej, da je nešto loše sigurno bih to znala. Odlučila sam da mislim pozitivno - rekla je Aneli.

- Sinoć se na nominacijama isčekivalo šta ćeš ti to reći, bila si surova, a opet nisi imala napadački stav - rekao je Darko.

- Ja nisam kao ona, ona je jako pogana na jeziku, vređala me je dosta. Meni je bolesno to, ja ne vređam žene na taj način, ne priliči mi to. Sve sam joj rekla direktno, nisam okolišala, direktno u metu, a bez vređanja mogu reći sve - rekla je Aneli .

- Kako je moguće da ona ćuti Mileni Kačavendi? - upitao je Darko.

- Ja tvrdim da je ona nezrela, verovatno i njeno dete. Ona ima strah od Milene Kačavende, to je njena taktika jer smo videli da se ona ne boji. Više je to taktika da je ona pesnički nadarena i da je Milena njoj kraljica Juga, poštovanje prema starijim ženama, onda kad se svađa sa Mićom kaže Gospodine Mićo. Ne možeš ti da budeš imun kad ti neko kaže kanturino, smeće i tako dalje. Ja mami ne prećutim , a kamoli Mileni - rekla je Aneli.

- Šta ćemo sa Karićem? - upitao je Darko.

- Nekako smo spustili oboje loptu, krenulo je spontano. On je meni dečko na mestu, ja sam njemu spomenula ono za suđenje i izvinjavam se, ali nisam se imala za šta uhvatiti. On je pokazao sebe da je potpuno na mestu. Kada sam se svađala sa Matejom pričala sam mu iz inata ugledaj se na Stefana, on je momčina. Kad bih birala sebi dečka ovde, to je jedini dečko s kojim bih bila u smislu zbog njegovog ponašanja. Nikada nisam rekla Slađi i Mileni da bih imala nešto sa njim, niti sam to pomislila, niti bih imala. Sigurno da ima on i neku lošu stranu, ali ja tu stranu nisam videla sada - rekla je Aneli.

- Došlo je do pomirenja Sofije i Terze, kako to komentarišeš? - upitao je Darko.

- On mi je više mutan nego Sofija sada, poslednje njeno izlaganje je bila mnogo realnija. On mi igra sada rijaliti, njoj smeta šta on radi na žurkama i to je logično da joj se neće svideti. Ona želi pažnju samo za sebe, ali on meni ne izgleda toliko zagrejan za Sofiju. Jača mi je bila emocija između njega i Milice, nego sad sa Sofijom. Neće biti nimalo imun na Milicu ukoliko se ona pojavi ovde - rekla je Aneli.

Autor: N.P.