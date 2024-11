Počeo sam da u u kafi vidim neke oblike: Đole otkrio kako je od majke nasledio talenat da proriče budućnost! (VIDEO)

Paranormalno iskustvo!

Đole Kralj otkrio je učesnicima kako je dobio talenat da gleda u šolju i proriče budućnost.

- Je l znaš da gledaš u šolju - pitao je Đole.

- Ne znam, volim samo kad meni gledaju - odgovorila je Ivania.

- Moja mama je baš znala da gleda u karte i u šolju. Kad je umirala, bila je Korona i niko nije smeo da dođe od lekara. Kad je umirala, držala me je za ruku i vidim da je počela da se davi. Nisam mogao da se otrgnem, bio sam u šoku baš. Nisam znao da gledam u kafu, samo u karte. Posle mesec dana sam počeo da u u kafi vidim neke oblike. Rođena sestra to ne zna, tako da mi je mama prenela to - ispričao je Đole.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković