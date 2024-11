Više se niko ne ustručava!

Na samom početku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mateji Matijeviću, koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić. On je priznao da trenutno nemaju nikakav odnos, te da nisu progovorili svega dve rečenice nakon njegovog povratka, dok je Ahmićeva priznala da joj je pao u očima.

Aneli Ahmić progovorila je o Danijelu Dujkoviću Munjezu koji se ljubio sa bivšom devojkom Mateje Matijevića, Enom Čolić, te je Ahmićeva istakla da oni uopšte nisu drugari, kao i da Munjez gleda samo svoju korist.

Danijel Dujković Munjez je dobio reč od voditelja Milana Miloševića, kako bi prokomentarisao sukob sa Matejom Matijevićem. On smatra da nije pogrešio, kao i da on i Mateja nisu veliki prijatelji, zbog čega su ga mnogi osudili.

Ena Čolić dobila je reč, te je priznala da je sebe ukanalila, ali i da se ogrešila o Anu Spasojević i Jovana Pejića Peju. Ona tvrdi da između Munjeza i Mateje nema ništa sem poljupca na blic.

Sofija Janićijević priznala je da Munjeza ne smatra prijateljem Borislavu Terziću Terzi kao i da je sigurna da bi je on prvi muvao nakon raskida sa Terzom.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Matei Stanković kako bi se osvrnula na svoj odnos sa Miljani Kulić. Njih dve su priznale da se dopadaju jedna drugoj, kao i da će nastaviti sa svojim odnosom.

Miljana Kulić otkopala je ratne sekire s Ivanom Marinkovićem i Jelenom Ilić, prilikom čega su pale teške uvrede. Između ostalog, Miljana je poručila Ivanu da će zauvek ostati NN otac.

Anđela Đuričić žestoko je osudila Miljanu Kulić zbog odnosa sa Mateom Stanković, te je istakla da je to čista nemoć Kulićeve.

Matea Stanković i Miljana Kulić stale su na put svim prozivkama ukućana, te su se tako javno poljubile pred svima i zapušile usta mnogima.

Aneli Ahmić oplela je po Miljani Kulić zbog odnosa sa Mateom Stanković, te je istakla da je ovo njeno najveće poniženje do sada.

- Miljana je nesrećna, zato sve to radi. Ovo je jedan užas. Da li se tako jedna majka ponaša? Ništa mi se ne dopada od ovoga što vidim. Ovo je dno dna. Najveće poniženje njeno je ovo - istakla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao odnos Matee Stanković i Miljane Kulić. On je istakao da bi želeo da Miljana samo bude srećna, pa sa kim god to bilo.

Jelena Ilić svojim izlaganjem o Ivanovom i njenom druženju ostavila je sve učesnike bez teksta, te su mnogi pomislili da ona skriva razlog njihove bliskost zarad ličnih interesa.

- Imali smo ovakav odnos slične sezone. Nismo bili tada složni, kao što nismo ni sada. On stalno zvoca, čak i za najmanje sitnice. Meni to smeta. Ne želim da ulazim u rasprave. Dok smo bili zajedno, nije sa mnom pričao, tek sad nemam nameru da pričam. Jedino moja porodica zaslužuje da dobije objašnjenje od mene, jer verujem da njima nije lako jer s njim pričam nakon svega - istakla je Jelena.

Ivan Marinković progovorio je o prisnom odnosu sa Jelenom Ilić nakon razvoda, te je priznao da je nikad sigurniji u to da od pomirenja nema ništa.

Uroš Rajačić totalno je raskrinkao Jelenu Ilić protekle noći. On je prvo podsetio na njen nemoral iz Elite 7, a potom je otkrio da mu je Jelena slala nage fotografije iz kreveta nakon čega je ona ostala zatečena.

- Neću da se bavim ovim laži, žena je 20 puta u izlaganju izgovorila svoje ime. Vidim s kakvom ženom ovde imamo posla, ona je šablonski pokušala sebe da predstavi žrtvom. Pre neki dan sam spomenuo ljude koji su je podržali u tome, ja sam mislio konkretno na Marka Đedovića. Ja smatram da je on najviše podržavao i kada sam joj rekao da je izgubila podršku u tom činu u tom dobrom činu da ne bude u tom nesrećnom braku, ja sam je nazvao ovde crna pogibija, samo za Ivana, mislila je da će šmekerski da vrti dva ili tri momka, pa se vratila na Ivana. Oni spuštaju loptu zarad te policije i tužbi, neću da se bavim time, ali to mnogo govori o njima. Prošle godine, ako se sećaš kada sam ja pričao tu našu kompletnu situaciju, tada sam tebi i Darku rekao da ću potpuno biti iskren i da ću pričati sve. Naša komunikacija vezana za naše viđanje je krenula od toga što je ona mene pitala da se viđamo, a da Ivan to ne zna. To je ključ i suština njihovog odnosa i sada i pre - rekao je Rajačić.

Milena Šarac Mimas uložila je poslednji atom snage da se opere od ponižavanja, te joj je Gruja dao do znanja da se neće pomiriti s njom.

Sofi Tikašenko priznala je da je nesrćna u vezi s Dačom Virijevićem, te je on priznao da je problem što Sofi želi da budu konstantno zajedno, a on ne može da joj pomogne u tome.

Voditelj Milan Milošević otkrio je učesnicima da su gledaoci na treće mesto kao najposobnijeg učesnika stavili Enu Čolić. Jovan Pejić Peja vinuo je svoju devojku Enu u nebesa.

Stefan Karić vinuo je Nenada Marinkovića Gastoza u nebesa zbog drugog mesta na listi najsposobnijih, a on je narastao od sreće poput kvasca.

Nenad Marinković Gastoz nije krio ponos nakon saznanja da je Anđela Đuričić osvojila prvo mesto za najsposobniju devojku, dok ona nije skidala osmeh sa lica.

Voditelj Milan Milošević otkrio je učesnicima Elite koga su gledaoci izglasali za najbeskrupuloznijeg učesnika. On je otkrio da je Sofija Janićijević na trećem mestu, te se njoj lice skamenilo nakon ovog saznanja.

Autor: N.P.