Vidiš tugu, čemer i jad: Đedović urnisao Ivana Marinkovića, što zbog Jelene, što zbog Anđele i Gastoza, pa otkrio da mu je Ilićeva BLAM (VIDEO)

Ne štedi reči!

Posle odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide svađu i dramu u ljubavnom odnosu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Markom Đedovićem.

- Zanimljivo je stanje u kući...Što se tiče Anđele i Gastoza obožavam da vozim ove ljude. Ljudi u kući tvrde da se oni ne podnose, ali da su zbog rijalitija kao u tom bliskom odnosu i da Anđela čim dozvoljava sebi da je neko drapa, da je nemoralna. Šta je poenta? Poenta je da kada se sve otkrije, da mogu da kažem ovim ljudima: "Kakvi ste vi debili, koga vas da pitaju za neko mišljenje?". Ta igra demaskira mnoge ljude...Mogao sam da na pitanje ustanem i kažem da je izgubila opkladu jer je sa Gastozom u vezi, što, mogao sam. Gledam ih koliko su glupi. Mića je mene pitao, jedva sam se suzdržao, rekao sam da je budalaština, a vidi da sam dobar s njima. Upečatljiva mi je mržnja koju osećaju prema Gastozu, Ivan Marinković misli da bi mogao da pobedi u rijalitiju u nekoj zemlji šešira, pokazao je kako treba da se ponašaju očevi prema deci, a Mići zato što ne idu kod njega u pab i ne savetuju se, ne može da bude: "Ja pravim pobednike i pobednice", ta borba sujete i ega. Nikada u životu nisam nikome ništa prebacio kada sam branio - rekao je Marko.

- Kako gledaš na dešavanja između Jelene i Ivana - pitao je Darko.

- Blam totalni, evo opet su se izmirili, evo danas čiste hemiju. Znaš na koga me podsećaju, ono kada su se Dalila i Dejan pomirili, vidiš nesreću, nezadovoljstvo, tugu, čemer, jad i boleštinu u jednom odnosu. Jelena koja je reagovala tu noć za Aleksandru kao da je naljubomornija, a on je manipulacijom odradio stvar koju on ne podnosi, da bude dobar sa ljudima koji su nju pljuvali. Ja sam sa Jelenom dobar, ali mi postaje teški blam. Kada se pomiri sa njim, sklanja se od mene i beži, a kada nije dobra sa njim, ona traži utehe i savet - rekao je Đedović, te je prokomentarisao i odnos Bore Terzića i Sofije Janićijević:

- Njih ne komentarišem u većini, jer sam sve video napolju, sve znam i sve mi je jasno. Šta sad, treba da kažem da znam ko je meda? Dobili smo slike od tog momka iz Makedonije, te neki saloni i ja mogu sada da komentarišem situacije koje su između njih dvoje...Sofija, vidi, rijaliti gigant. Mrtva hladna. Ona se njemu ubi od smeha u facu, a ona je skontala da ja sve znam, kada nešto odgovori pogleda u mene, ja kažem: "Top si", šta da kažem? Pokušava da vidi u mojoj faci da li i koliko ja znam. Što se Terze tiče ja mislim da nije normalan koliko je odlepio, on u njoj vidi vrh sveta, ne znam šta će se desiti sa njim kada izađe i vidi sve ono. Ma gde veruje! Samo ne može da se otrgne sopstvenoj emociji, on je fasciniran njenim likom i delom - rekao je Marko.

- Kakav ti je Peja u odnosu sa Enom - pitao je voditelj.

- Meni je on i dalje jako drag momak, on je svima jako drag momak i po prirodi je drag momak. U rijalitiju je jako bitna stvar da nema druženja sa negativnim ljudima, sedi sa Bakijem, sa Acom kockarom. Taj Aca, on nije nešto stariji od mene, ali mrtvo puvalo, onog Bakija ne razumem...Ja mislim da je Ivan potkopao taj odnos, kad kaže Peja: "Ivan poznaje moje roditelje već godinama", e da ti znaš šta pričaju za njega, nego ja ne mogu to, jedino ako im dođu porodice pa ih osveste - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić