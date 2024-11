Ne sećam se da su njeni nešto poslali: Ivan demantovao svaku Jeleninu izgovorenu reč o zajedničkom životu, pa izneo totalno suprotnu priču (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević, voditelj "Pretresa nedelje", nakon izlaganja Nenada Macanovića Bebice i Miljane Kulić, podigao i Ivana Marinkovića, kako bi prokomentarisao sve navode koje je Bebica izneo da mu je ispričala njegova bivša supruga, Jelena Marinković.

- Ne zanima me ova veza, svi vrlo dobro znaju na koji korak sam se odlučio, njih ne želim da komentarišem - rekao je Ivan, a onda se osvrnuo na Bebičino otkriće:

- Naši zajednički prijatelji i porodica znaju istinu. Ono što ću sigurno reći, a to je da je Jelena, što se mene tiče, nikada nije radila, kada sam je ja upoznao bila je nezaposlena. Nakon sve te tri godine provedene u rijalitiju, nikada ništa nije radila. Jelena nije imala izvor prihoda u njegovom životu. Jelena je sve ukupno zaradila pet ili šest hiljada evra. Jelena je počela honorarno da radi da šiša pse, bila je priča da zaradim novac u "Zadruzi 6" da otvorimo taj salon. Kada sam izašao, ponovo je počela da radi, a ovako je radila tri meseca...To je od "Zadruge 6", u tom periodu je poželela da se uda za mene i crkveno i ovako. Mi smo odlagali nekako tu svadbu, tako da mi se to nešto ne uklapa. Nikada je nisam ni psihički ni fizički maltretirao, sa mnom je živela maltene kao kraljica. Moju devojku tadašnju Jelenu sam doveo da živi sa mnom, iznajmljivali smo tri stana dok se moj nije sredio. Fenomenalno je živela sa mnom, u skladu sa mogućnostima, živeli smo super. Jelena je bila neko koja je bila najnegovanija žena koja nije zarađivala. Kada se sve ovo desilo u julu, kada me je prevarila, ja se sećam Jelene na finalu, kada mi Darko kaže: "Bože kakvu ženu imaš, kako te ona hvali", pa gde su te žene da me pljuju? Ne, nego kada se raziđemo. Nakon ovih sr*nja koje je napravila, negde je i logično da se ovo sada desi i da naprasno odjednom Bebici ispriča sve - rekao je Ivan i nastavio:

- I da se vratim na tu tortu, ne sećam se da su njeni nešto poslali. Meni se za sve ove godine ljudi nisu ni nudili, ali samo iz razloga što nisu imali potrebe. Ne kažem da smo živeli u nekom luksuzu, ali i više od prosečnog, jesmo. Što se tiče stana, Jelena nikada nije dobila ništa od njenih, a to nema veze sa mnom, jer ja nisam postojao kada su prodali sve to...Od kompletne imovine, pripada sestri koliko ja znam, ali se ona obezbedila u Majamiju. Jelena nije mogla ni pre mene, a ni posle mene, nije mogla da dobije vizu zbog svojih postupaka...Jelena mi je zaplakala i rekla da je pozajmila nekome 800 evra, nije htela da mi kaže kome - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić