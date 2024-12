Ovo su svi čekali: Milica rešila do koske da raskrinka Sofiju Janićijević, pa otkrila Kariću njenu prošlost do najsitnijih detalja! (VIDEO)

Konačno!

Milica Veličković rešila je da konačno otvori celu pandorinu kutiju i Stefanu Kariću otkrije sve o prošlosti Sofije Janićijević, te joj je Marko Đedović pomogao da se priseti svih detalja zbog čega je Stefan ostao šokiran.

- Ja se ne kajem nijednog momenta što sam njega pustila u rijaliti - rekla je Milica.

- Pa verujem ti - rekao je Terza.

- On je sam dokazao u rijalitiju pred svima ko je i šta je. Imam sreću što je sve javno - rekla je Milica.

- Njemu je Sofija bila neka vrh pi*ka, da li se on u svemu tome zaneo, a opet ne mogu da verujem jer je Mileni i meni pričao kako voli Milicu. Opet ne mogu da razgraničim da li to radi jer ga boli Meda - rekao je Đedović.

- Posle cele priče danas koju smo saznali, smatram da je ona sve uradila iz inata tom Atmiru. Jer on nije hteo da ostavi ženu zbog nje, a sada je našla lika koji je dokazao da će ostavi ženu zbog nje - rekao je Karić.

- Ljudi, vi ne znate koliko se ona lažno predstavila - rekla je Milica.

- Dača kaže malopre da je ona njemu rekla da on čak i nije znao da ona ulazi (Atmir). Da mu ona nije rekla da ona ulazi i da će da vidi sad sve - rekao je Đedović.

- Jel se sećaš Đedoviću da je Atmir pokušao da se opravda njenoj porodici, a tebi već poslao sve dokaze. On je mene molio da ja ne kačim njegovo ime, da ga zaštitim. On je mene zvao (Atmir) na Instagram, javlja mi se i nije baš razumljivo. Ja sam njega zamislila kao lika iz Tetova koji je izlazio po klubovima i javio se da se je odruka. On je meni rekao da je umalo život izgubio zbog nje, ja nemam dokaze za poziv jer nisam snimala, ali pričam vama, ne lažem. Nisam ja skapirala tad to, mislila sam da je htela da ga izmuze za lovu, onda krenu svi da istražuju. Ja danas nju pitam od kad ti je zatvoren salon nameštaja, ona kaže od juna, a račun od blokada joj 2022, 2023, 2024, ne radi već zadnje tri godine - rekla je Milica.

- Njena majka i sestra su rekle da nemaju pojma ko je Atmir Alba. Oni napolju su gori nego ona ovde, ona napolju izjavi i oni umesto da se ne oglašavaju ili da potvrde, a majka kaže nemam pojma ko je to - rekao je Đedović.

- Petak ujutru, Marko ulazi, a njena mama zove da da izjavu, ne zna kako je to uradila, ona nahvali ćerku. Poslednje pitanje ko je Meda, ona kaže ne znam nikad nisam čula. Uveče pitanje za nju ko je Meda, ona kaže mamin rođak. Marko je pita je l' tvoja mama zna tvog rođaka, ona kaže pa da bre, sa majčine strane. Ljudi su vraćali taj momenat po sto puta. Ljudi ja kažem slika gde pušiš lap top, ona kaže nije nego tablet. Ljudi našli sve, nisam dana htela da kažem jer ne mogu da se setim imena od tog dečka iz Niša. Meni se javlja lik iz Niša, kaže da može da mi kaže sve o njoj i da su bili četiri ipo godine. Lik je trebao da se javi na Red, zvao sam Jocu Novinara, žena mu videla i on se povukao. Ovde Sofija konstantno izbegava da priča da je iz Niša, a Joca otišao kod njenog ujke i babe, oni rekli da je ne poznaju - rekla je Milica, pa dodala:

- Javlja se neko u emisiju na Red, neka baba i kaže da joj je mama od sramote zatvorila salon, kad dan pred mog ulaska meni šalju sa tog APR da je privremeno zatvoren salon. Baba se javila kao njihova komšinica, ali ispostavilo se da je baba bila u pravu - rekla je Milica.

- Ona baš time što se pravi ludom, izaziva reakciju u ljudima - rekao je Đedović.

- Terza kad je izašao mi smo imali pare, mene kad su zvali za kamatu, ne znam što bi uzeo 700-800 evra kad smo stvarno imali. Ne verujem da bi me ostavio trudnu sa tim problemom, tad je bio normalan, ali sad su svi u fazonu da su njegovi napravili foru da bi mi uzeli karticu - rekla je Milica.

- Je l' su ti stvarno došli na kuću? - upitao je Stefan.

- Da bre, ali kažem ti sigurno su hteli da njegovi na foru uzmu kartice od mene - rekla je Milica.

Autor: N.P.