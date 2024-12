Šta da pravdaju, Terza ima 33 godine?! Trudna Milica ŠOKIRANA Pejinim i Eninim komentarima, evo šta je mislila o njima pre Elite 8 (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milica Veličković nastavila je razgovor sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru.

- Ne vidim potrebu da komentarišu sada kada sam ja ušla, okej super, u rijalitiju su, ali su imali važnije teme kao što je Ivan i Aleksandar i tako dalje, te gluposti. Okej, gluposti, ali gledajući kako šta narod prihvata, a onda komentarisali su kao da se ništa nije desilo - rekla je Milica, pa se osvrnula na Kačavendu i njeno komentarisanje njene situacije:

- Kačavenda ne komentariše ništa...Mislim da je shvatila kada je čula za terapije, ali ona mene ne može da svari. Mislim da je svesna da nije bila u pravu - rekla je ona.

- Iznervirao te je noćas Peja - rekao je Darko.

- Tačno i spolja kada sam gledala nije mi se dopao on, kako dobro procenim...Komentari ti i tog tipa, to mi je van svake pameti, šta da ga saslušaju?! Terza ima 33 godine, nije on više klinac, koje opravdanje da nađemo za tebe?! To poređenje sudbine, pa poređenje sa Ćubom, diže ga da komentariše i to...Ti komentarišeš čoveka koji je svesno ustao i ostavio trudnu ženu kod kuće...Ena je u fazonu: "Hajde da se njih dvoje pomire", užasno mi je što komentarišu Ena i Peja. Kako može bilo ko Terzu da pravda u bilo kom smeru?! - rekla je Veličkovićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić