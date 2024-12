Deluju srećno, ali samo kad se kamere upale: Gera osolio po vezi Jelene i Rajačića, pa otkrio da li Ivan i dalje ima osećanja prema bivšoj

Nije imao reči hvale!

Odnos Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić uzdrmao je učesnike ''Elite'', ali i gledaoce kraj malih ekrana. Nakon što je Ivanov kum, Gera prokomentarisao ovu svežu romansu, upitali smo ga i šta misli o vezi Jelene Ilić i Uroša Rajačić.

- Oni su mrtvi ljudi, niko ih ništa ne pita. On iskoristio dve devojčice i nema više šta da radi. Ona je bila sa onim Crnogorcem, on otišao kući i to je to. Oni nisu imali s kim da budu, pa su se povezali. Deluju srećno, ali samo kad se kamere upale. Tek se tad poljube ili je on zagrli, a posle nema ničega. Moraju da skrenu pažnju na sebe, a Ivan je jutros iskulirao ono. Ivan je nju preboleo. U njemu možda ima malo besa, ali ga je briga više - kazao je Gera.

Da li Gera govori istinu ili će ga Jelena i Uroš demantovati i dokazati svoju ljubav, saznaćemo kroz ''Elitu 8''.

Autor: Iva Stanković