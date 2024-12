Zgrožen! Karić osuo rafal uvreda po Sofiji jer je pokušala da zavede Terzu u pripitom stanju: Izvlačili su te iz Orijentala... (VIDEO)

Ovo nije očekivao od nje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a Miljana Kulić dobila je reč kako bi dala svoj sud o Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi koji su prošle noći u pripitom stanju obavili razgovor.

- Verujem da nije znao Terza ko je Meda, ali to nije poenta. Poenta je to da je Milica ucenila Terzu da će biti NN ukoliko bude bio sa Sofijom, a to je toliko ogavno i gadno. To je kao da je zabranim Ivanu da bude sa Aleksandrom. Milica me mnogo razočarala kada sam izašla napolje. Pričala je za mene da sam ludača i bolesnica, to mi je hvala za sve što sam je branila. Kada sam videla pojedine klipove kako se ponaša, nije mi dobro. Ona je odlično znala da će Terza samim ulaskom u rijaliti da je prevari, a to što njemu uskraćuje očinstvo, to mi je očajno. Zamisli da ona u tim trenutcima bude toliko sebična i da pije lekove zbog Terze i Sofije, zar ti nije prioritet dete i zdravlje deteta? Oni su oskrnavili to što su uradili zarad ničega - rekla je Miljana.

- Meni je ovo najkvarniji postupak od svega. Zamisli da ona priđe pijanom čoveku, jako kvarno, jako ku*vinski. Ne mogu da verujem da od pijanog čoveka traži iskreno mišljenje - rekao je Karić.

- Znači poništava se što je Terza rekao? - upitao je Gastoz.

- Pominjanje Mede je ograđivanje iz ovog rijalitija kako bi mu se opravdala. Ako je Meda mogao da je vadi iz Orijentala, zašto ne bi prešao preko Terze? - upitao je Karić.

- Ako je Mica bila trica, što se zaboravlja njena prošlost? Sofija ima emocije prema Terzi i htela je da vidi kakvo je stanje. Sofija da je imala poštovanja prema verenici i bebi ne bi ni bila sa njim, a ona je dokazala da nema poštovanja - rekla je Miljana.

- Pa ako ona zna da ukoliko bude sa njom da će biti NN lice, zašto mu uopšte prilazi? - upitao je Karić.

- Mene niko nije izvukao iz Orijentala - rekla je Sofija.

- Jako je ružno da priđeš čoveku koji je pijan. Ako sutra stigne pitanje da je Terza napravio nešto, ja ću ga osuditi - rekao je Stefan.

Autor: N.P.