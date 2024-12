Nenad postao MUŠKA HELGA! Gastoz OBRISAO PATOS Ivanom i Aleksandrom, Nikolićeva udarila nikad niže: Mama ti je... (VIDEO)

Šok!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Anđelu Đuričić kako bi ona iznela svoj sud.

- Ne znam od čega se Ivan i Aleksandra brane trenutno. Sada me je uvredila direktno kao što je nju njen dečko, a meni dečko nijedan nije to rekao. To što je ona navikla da je muškarci tako nazivaju, to je njen problem, to govori o njoj. Što se tiče ovoga, naravno da će mene da uvlači kada se raspravlja sa Nenadom, a on se toliko fino raspravljao, ponosna sam na njega! Zadovoljna sam kada vidim da moj muškarac na pravi način komentariše dva ološa. Mislim da sam ja totalno nebitna, kao što je Ivan, a gura se da bude bitan. Ja sam bila u sličnoj situaciji pre dve godine, sada nisam, a komentarišemo da je on nečija treća osoba u vanbračnoj zajednici - rekla je Anđela.

- Što nije naučila iz Anđelinog primera da ne pravi grešku?! Ti si Ivanova kur*vela - rekao je Gastoz.

- Mama ti kur*vela, boli me ku*ac, i mama i devojka su ti kur*vele - rekla je Aleksandra.

- Na njemu da se istreseš, onaj što te je dž*rao, evo ti ga pravi - rekao je Gastoz.

- Ostavila si čoveka koji je čuvao tvoje dete zarad čoveka koji ni svoje ne čuva - rekla je Anđela.

- Ovo je tvoje ogledalo (Ivan), ovo si ti spolja - ponavljao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić