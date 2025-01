Šok!

U toku je radio emisija Mikseta. Miljana je pozdravila sve i otkrila da je njen specijalni gost Stefan Karić. Njih dvoje su ugostili Milovana Minića i Aleksandru Nikolić:

- Čula si da je njegova žena odvajala stvari od svog deteta i davala tvoj? - upitao je Karić.

- Ne znam da li je to istina, ali ako jeste hvala joj. Meni je on govorio da je ona rekla za mene da sam joj dobra. Meni taj odnos nije normalan godinama, Ovo je sada klasično vađenje, jer on sada hvali ženu za koju je govorio da je ne voli - rekla je Aleksandra pa dodala:

- On je meni jako čudan, on dođe ovde sa ljudima koji su mene pljuvali, on je sa njima okej. NJemu je Kačavenda kraljica, a ono što je Milena rekla za moje dete ja bih skočila da je to rekao i za njegove dete. Smatram da su se Milovan i Uroš, moj bivši muž urotili protiv mene, kako bi me moj bivši uzeo dete - rekla je Aleksandra.

- Kako ti misliš da sam ja to uradio? - upitao je Milovan.

- Ja sam čula šta si ti radio, ali si i dolaskom uticao na to, i pričama koje se govorio o mene. TI si sada dobar prema Urošu kojeg nisi mogao da gledaš. Prvi put u život živim kako ja žellim, a drugi me sada kanale. - rekla je Aleksandra pa dodala_:

- Ja sam sa Milovanom ušla u vezu spontano i to je to.

- Zašto imaš potrebu da me ocrniš maksimalno? - upitala je Aleksandra.

- Zašto što se osećam izdano - rekao je Milovan.

- Zakleo si se na svetom mestu da nećeš mene i moje dete ostaviti na ulici? - upitala je Aleksandra.

- Nisam se zakleo, rekao sam da ću ti srediti život, a ti ništa nisi uradila kako treba, nisi bila čovek koji je ustao i rekao tako i tako stoje stvari, a ja ne bih rekao reč, a ti si to uradila - rekao je Milovan.

- Imam ja toliko stvari koje bih ga pitala, meni je njeverovatno da čovek ide ovako nisko, četiri godine si bio u braku, ja ti nikada nisam pravila problem u svađama si podizla svoju ženi. Ja o mom bivšem nisam govorila ništa loše, jer je on otac mog deteta, a te stvari ne bi trebalo da pričam. - rekla je Aleksandra pa je Milovan njoj postavio pitanje:

- Da li je moguće i realno da sam ja sredio da dete ode kod oca ?

- Nisam to rekla ja sam rekla da sam čula da šuruješ sa njim - dodala je Aleksndra.

Autor: N.B.